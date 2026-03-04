Епифанцев рассказал, как побеждать в Dota 2 с плохой командой

Актёр Владимир Епифанцев ответил на вопрос одного из поклонников о том, как побеждать в Dota 2 с плохими тиммейтами.

По мнению актёра, проблема кроется не в тиммейтах, а в нежелании играть на команду: сильный игрок сам лишает союзников возможности проявить себя, когда тянет всё на себя.