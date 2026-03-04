Legacy вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23

Legacy обыграла PARIVISION со счётом 2:0 — 13:11 на Inferno и 13:10 на Dust2 — и завершила первую стадию ESL Pro League Season 23 без поражений.

На Inferno PARIVISION хорошо начала сторону Т, однако на второй половине не смогла совладать с Бруно latto Ребелатто и агрессивной игрой Андрея arT Пиовезана. На Dust2 российский состав снова вёл 8:4 после первой половины, но серия нехарактерных ошибок не позволила им удержать преимущество. Legacy дожала обе карты и обеспечила себе выход в следующий этап.

Это дебютный сезон arT в составе Legacy — в феврале он занял место IGL вместо LUX. PARIVISION выбывает в пул команд с результатом 2-1 и продолжит борьбу за выход во вторую стадию.