Вышел трейлер режима Black Ops Royale игры Call of Duty: Warzone
Компания Activision объявила, что режим Black Ops Royale стартует в игре Call of Duty Warzone на следующей неделе - 13 марта.
По этому поводу опубликован обзорный трейлер.
В ролике под трек Danger Zone в исполнении Кенни Логгинса из фильма Top Gun (1986) перечисляются ключевые особенности нововведения. В комментариях под видео часто отмечается удачный подбор музыки, пошедший на пользу стилизации под атмосферу классического боевика с Томом Крузом.
За геймплейную основу взято "Затмение" из четвертой части, матчи рассчитаны на 100 участников, поделенных на команды из четырех человек.
Пользовательских сборок снаряжения не предусмотрено, все начинают матч с пистолетом. Оружие купить нельзя, его придется крафтить из припасов, размещенных в ящиках.
Режим станет бесплатным дополнением к оригинальной Warzone.