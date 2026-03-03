Как найти захватывающий снежный шар в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders эпические безделушки, вроде кассет Лэнса, могут принести много денег, но захватывающий снежный шар — исключение. Почему? Потому что игроку, желающему отправить персонажа в экспедицию, нужно найти и пожертвовать аж три таких шара. Портал PC Gamer рассказал, где их найти.

© Steam

Поскольку захватывающий снежный шар — эпическая безделушка, его проще всего искать в жилых локациях, особенно в Погребенном городе. Два наиболее эффективных метода: это забеги при активном событии «Птичий город» и обыск дымоходов или закрытых тайников со множеством шкафчиков, вроде тех, что есть рядом с домами Санта-Мария.

«Птичий город» повышает вероятность найти безделушки во всех возможных тайниках — от дымоходов на крышах до ящиков и тумбочек в жилых домах. Шар вполне можно найти в дымоходе, хоть и прибыльность «Птичьего города» снизили.

А второй метод — обыск закрытых комнат. Например, тайник на верхнем этаже здания к западу от домов Санта-Мария — отличное место для поиска эпических безделушек, вроде кассет Лэнса. Их иногда можно найти в офисных ящиках или в большом коричневом шкафу, а также просто на диване.

Не повезет с этими точками — можно попробовать аптеку на Плаза Роза. Так или иначе, лучший вариант — «Птичий город», дымоходы и тайники. Уже потом стоит прибегать к другим вариантам.