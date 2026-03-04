DOOM запустили на человеческих мозговых клетках

Австралийский стартап Cortical Labs научил компьютер на базе клеток человеческого мозга играть в культовый шутер DOOM.

Компания работает с 2022 года и ранее уже показывала, как нейроны способны управлять игрой Pong. Теперь учёные пошли дальше — биокомпьютер обучили игре в DOOM, используя язык программирования Python.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, за последний год культовый шутер запускали на мультиварке, «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».