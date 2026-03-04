Hollow Knight Silksong и Cyberpunk 2077 появится в Game Pass

Компания Microsoft объявила о расширении каталога сервиса Xbox Game Pass. В первой половине марта подписчики получат доступ к нескольким новым играм на ПК, консолях Xbox и в облачном формате.

© Газета.Ru

Одним из наиболее заметных пополнений станет Cyberpunk 2077, который появится в каталоге 10 марта для консолей и облачного гейминга.

Подписчики уровней Ultimate и PC Game Pass также получат ряд других проектов. Среди них — гоночный симулятор EA Sports F1 25 и приключенческая игра Planet of Lana II: Children of the Leaf, которые станут доступны уже 4 марта. В дальнейшем библиотеку пополнят Construction Simulator (10 марта) и DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party (17 марта).

Для пользователей уровня Premium компания подготовила дополнительные релизы. Уже 4 марта в каталоге появится игра to a T, а 12 марта подписчики получат доступ к долгожданному инди-хиту Hollow Knight: Silksong.

Среди игр, которые будут удалены из библиотеки Game Pass, значатся Enter the Gungeon, EA Sports F1 23, Lightyear Frontier и Mythwrecked: Ambrosia Island.

В прошлом месяце библиотека сервиса пополнилась рядом крупных релизов, включая Kingdom Come: Deliverance II, полное издание «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Final Fantasy III.

