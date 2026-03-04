Энтузиасты увеличили грудь главной героини Resident Evil Requiem

Несмотря на недавний релиз Resident Evil Requiem, на платформе Nexus Mods уже появилось большое количество пользовательских модификаций – от технических исправлений до косметических изменений и читов. Одним из самых популярных стал мод, который увеличивает грудь главной героини игры – Грейс.

© Газета.Ru

Базой для большинства дополнений стал инструмент REFramework от моддера praydog2. Он поддерживает Lua-скрипты, исправляет вылеты ReShade, добавляет совместимость со сверхширокими мониторами, свободную камеру и настройку поля зрения.

Среди наиболее обсуждаемых новинок – мод Bigger Boobs for Grace, изменяющий внешний размер груди Грейс. Автор отмечает, что постарался сохранить «естественные пропорции», ориентируясь на модели персонажей из предыдущих частей серии. На данный момент мод работает с костюмом без куртки и нуар-нарядом, в дальнейшем планируется поддержка других образов, включая наряд леди Димитреску. Также анонсирована альтернативная версия с менее выраженными изменениями.

Популярностью пользуется и RenoDX – HDR-мод, перерабатывающий постобработку для корректной работы на HDR-дисплеях. Он корректирует эмуляцию EOTF 2.2, настраивает тонмаппинг и яркость, а также добавляет параметры цветокоррекции и управления зернистостью.

Среди модификаций для удобства игроков выделяются No Film Grain, отключающий эффект кинопленочного зерна, и Adjust FOV для изменения угла обзора в режимах от первого и третьего лица. Better Movement Speed позволяет регулировать скорость передвижения, а Camera View Switcher – переключаться между камерами с помощью горячих клавиш.

Часть модов пока несовместимы с версией игры из Epic Games Store – пользователи сообщают о проблемах с загрузкой текстур через Fluffy Mod Manager на этой платформе.

Ранее выяснилось, что новая игра в серии «Обитель зла» получила 88 баллов на Metacritic.