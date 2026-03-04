Версия Starfield для PS5 будет предлагаться в двух вариантах

Starfield выходит на PS5 7 апреля 2026: доступные цены и физическое издание
Одним из самых ожидаемых событий в игровой индустрии станет релиз Starfield на консоли PlayStation 5, запланированный на 7 апреля 2026 года. Эта информация подтверждает тенденцию переноса эксклюзивов Xbox на другие платформы, причём игра получит физическое издание, что порадует коллекционеров. Об этом сообщает издание pepelac.news.
Версия для PS5 будет предлагаться в двух вариантах: Standard и Premium, аналогично Xbox-версии, но без раннего доступа для владельцев Premium-издания. Состав дополнительного контента пока остаётся неизвестным, однако цены станут приятным сюрпризом для игроков, особенно в Европе, где они окажутся ниже, чем на старте релиза для Xbox.
В Европе Standard-издание будет стоить 49,99 евро, а Premium — 69,99 евро, тогда как в Великобритании цены составят 44,99 и 59,99 фунтов соответственно. Эта разница, достигающая до 40 евро по сравнению с первоначальным релизом, делает игру более доступной для новой аудитории на платформе PlayStation.
Предзаказы откроются 18 марта 2026 года или вечером 17 марта, и ожидается, что официальное объявление от Microsoft и Bethesda может совпасть с этой датой. Если данные подтвердятся, Starfield станет ярким примером расширения экосистемы Xbox на конкурирующую платформу, что подчеркивает растущую открытость в игровой отрасли.