Версия Starfield для PS5 будет предлагаться в двух вариантах

Одним из самых ожидаемых событий в игровой индустрии станет релиз Starfield на консоли PlayStation 5, запланированный на 7 апреля 2026 года. Эта информация подтверждает тенденцию переноса эксклюзивов Xbox на другие платформы, причём игра получит физическое издание, что порадует коллекционеров. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Starfield

Версия для PS5 будет предлагаться в двух вариантах: Standard и Premium, аналогично Xbox-версии, но без раннего доступа для владельцев Premium-издания. Состав дополнительного контента пока остаётся неизвестным, однако цены станут приятным сюрпризом для игроков, особенно в Европе, где они окажутся ниже, чем на старте релиза для Xbox.

В Европе Standard-издание будет стоить 49,99 евро, а Premium — 69,99 евро, тогда как в Великобритании цены составят 44,99 и 59,99 фунтов соответственно. Эта разница, достигающая до 40 евро по сравнению с первоначальным релизом, делает игру более доступной для новой аудитории на платформе PlayStation.

Предзаказы откроются 18 марта 2026 года или вечером 17 марта, и ожидается, что официальное объявление от Microsoft и Bethesda может совпасть с этой датой. Если данные подтвердятся, Starfield станет ярким примером расширения экосистемы Xbox на конкурирующую платформу, что подчеркивает растущую открытость в игровой отрасли.