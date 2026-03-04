Lenovo представила планшет Legion Tab с частотой обновления 165 Гц

На выставке MWC 2026 компания Lenovo представила новый планшет Lenovo Legion Tab (2026). Как и прошлогодняя модель, новинка оснащена 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3K, однако теперь поддерживает частоту обновления 165 Гц. Ещё производитель показал защищённый планшет Lenovo ThinkTab X11.

Lenovo Legion Tab (2026)

Lenovo Legion Tab (2026) оснащён 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3040×1904 пикселя и соотношением сторон 16:10. Устройство поддерживает частоту обновления 165 Гц, а в игровом режиме частота дискретизации сенсорного слоя достигает 144 Гц. Поддерживается стандарт HDR10 с яркостью до 750 нит.

Планшет работает на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с графическим ускорителем Adreno 840. В предыдущем поколении использовался Snapdragon 8 Gen 3.

Модель предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.1 Pro. За охлаждение отвечает обновлённая система Legion Coldfront Vapor, которая, по данным производителя, повышает эффективность отвода тепла на 32% по сравнению с прошлой версией.В планшет интегрированы программные функции Lenovo AI Engine+.

Система улучшения звука на базе ИИ усиливает ключевые игровые эффекты, а алгоритмы шумоподавления обеспечивают более чёткую передачу голоса в чатах. AI Engine+ также адаптирует чувствительность сенсорного экрана в зависимости от сценария использования.

Устройство получило основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 68 Вт. На борту есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Из коробки планшет работает под управлением Android 16.

Lenovo ThinkTab X11

Lenovo ThinkTab X11 – защищённый планшет на базе Android, ориентированный на промышленное применение. Он оснащён 10,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 90 Гц и яркостью до 600 нит. Экран адаптирован для работы на открытом воздухе и поддерживает ввод в перчатках и мокрыми руками. Есть и поддержка фирменного стилуса.

Планшет соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет степень защиты IP68. Он рассчитан на устойчивость к пыли, воде и падениям. Одной из особенностей является съёмная батарея без винтов.

Устройство построено на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3, имеет 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, ПЗУ до 512 ГБ и Wi-Fi 6E. Ёмкость аккумулятора достигает 10 200 мА·ч.

При стационарной установке или креплении на транспортном средстве устройство может работать без установленного аккумулятора, что потенциально повышает безопасность и срок службы.

Сроки выхода и цена

Обе модели появятся в продаже в Европе в апреле текущего года. Стоимость Lenovo Legion Tab (2026) начинается от €999, Lenovo ThinkTab X11 – от €499.