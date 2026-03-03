В PS Plus добавили Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25 и другие игры марта

3 марта в базовой подписке PS Plus Essential состоялось пополнение. В сервис добавили сразу четыре проекта, которые можно забрать до 6 апреля.

В этот раз в PS Plus добавили PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 и The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2026 года