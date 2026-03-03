В PS Plus добавили Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25 и другие игры марта
3 марта в базовой подписке PS Plus Essential состоялось пополнение. В сервис добавили сразу четыре проекта, которые можно забрать до 6 апреля.
В этот раз в PS Plus добавили PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 и The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2026 года
- PGA Tour 2K25 — актуальная часть симулятора гольфа от студии HB Studios.
- Monster Hunter Rise — экшен от студии Capcom про охоту на различных монстров.
- Slime Rancher 2 — милое приключение о приручении слаймов.
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road — дополнение для сетевой The Elder Scrolls.