Lenovo показала ноутбук  с двумя экранами, который может создавать 3D-картинку

Компания Lenovo, безусловно, установила новый рекорд на MWC 2026: представила наибольшее количество концептуальных устройств, анонсированных на одной выставке, среди которых был Lenovo Yoga Book Pro 3D.

© MobiDevices

Это мощный ноутбук с двумя соединёнными экранами, похожий на ASUS ZenBook Duo. Однако здесь экраны не только больше (16 дюймов), но и верхний поддерживает 3D-графику. Таким образом, творческие пользователи могут создавать свои проекты, а затем сразу видеть результат в объёме.

По данным Lenovo, концепт Yoga Book Pro 3D оснащён двумя OLED-дисплеями Lenovo PureSight Pro Tandem, разработанными для работы со сложными интерфейсами, необходимыми в процессе создания 3D-моделей.

Верхний экран поддерживает преобразование 2D в 3D с помощью фирменного программного обеспечения Lenovo на базе искусственного интеллекта, а создатели контента могут даже попросить систему сгенерировать окружение вокруг преобразованного объекта.

Это позволяет быстро переходить от эталонных изображений к редактируемым 3D-моделям. Управление жестами без касания через RGB-камеру даёт возможность масштабировать, вращать и редактировать 3D-контент, просто двигая руками перед экраном. Очки не требуются.

Нижний дисплей оснащён съёмными панелями, обеспечивающими быстрый доступ к настройкам, таким как освещение, угол обзора и тон, без прерывания творческого процесса. Внутри устройства используется процессор Intel Core Ultra 7 в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070, который справляется даже с самыми сложными задачами.

Компания Lenovo заявляет, что мировой рынок 3D-дисплеев без очков, по прогнозам, утроится в период с 2025 по 2032 год, и именно на этой тенденции строится данная концепция.