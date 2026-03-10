Почему стагнация игрового железа — не катастрофа?

Пять лет назад, когда пандемия COVID-19 серьезно нарушила цепочки снабжения по всему миру, игровое железо было одним из секторов, пострадавших сильнее всего. Но, кажется, то была лишь прелюдия перед тем, что происходит сегодня: тотальный дефицит памяти и накопителей привел к очень неприятной ситуации на рынке, особенно в плане цен. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему это может быть не так плохо, как можно подумать.

© Unsplash

Постепенно становится понятно, что дефицит комплектующих ПК и скачки цен — лишь верхушка айсберга, который лишь недавно начал приобретать более четкие очертания. Пару недель назад, например, стало очевидно, что запланированные «железные» релизы Valve, включая Steam Machine, столкнутся с задержками, повышением цен и, скорее всего, нехваткой товаров. А не так давно появились слухи, что Sony срочно переиграла планы на ближайшие годы, и теперь собирается выпустить следующее поколение PlayStation в 2028-м или даже 2029-м.

Проблема не только в модулях RAM, хотя их влияние на рынок потребительской электроники нельзя недооценивать. Проблема также и в накопителях; твердотельные и даже дисковые системы хранения файлов тоже в дефиците. Дефицит затронул и видеокарты — NVIDIA решила вообще не выпускать новые потребительские GPU в 2026-м, чтобы сосредоточиться на чипах для дата-центров. Точно так же поступили и многие другие производители в цепи снабжения: запросам ИИ-компаний и дата-центров отдается приоритет, даже если ради этого нужно пожертвовать компонентами для простых пользователей.

Крупные компании, такие как Nintendo, Sony или даже производители смартфонов, изолированы от моментальных эффектов этой ситуации благодаря устоявшимся контрактам на поставку комплектующих для своих устройств. Но и их в будущем придется пересмотреть, потому что они не бессрочные. ПК-компоненты были первым тревожным звонком, предупреждавшем о текущем кризисе.

Да, многие эксперты считают, что ИИ-индустрия — не что иное как гигантский финансовый пузырь, и есть немаленькая вероятность, что бесчисленные дата-центры так и не будут построены или включены. Но это не облегчит дефицит, поскольку ущерб от него ощущается сразу. Компоненты для дата-центров — не те же, что попадают к простым потребителям, и переключение производственных мощностей фабрик между ними требует ресурсов. Даже если финансовая игра в музыкальные стулья, поддерживающая нынешнюю ИИ-индустрию, в одночасье закончится, то ситуация не исправится за одну ночь. На складах будут лежать тонны ненужного, быстро дешевеющего оборудования, которое не удовлетворит запросы геймеров.

По факту, в наиболее оптимистичном сценарии игровое железо, от консолей до ПК, практически не изменится в плане характеристик к концу десятилетия. Консоли, запущенные в 2020-х, наверняка останутся доминирующими платформами к 2030-му (за исключением Switch 2). Новые смартфоны будут стоить дороже и предложат минимальные апгрейды, спецификации компьютеров застынут во времени — пока цены, опять же, лишь вырастут.

В каком-то смысле, это совершенно беспрецедентная ситуация. Для игровой индустрии феномен убывающей прибыли не в новинку, поскольку железо год от года становится лишь более продвинутым; именно из-за этого жизненные циклы современных консолей такие долгие. Мы никогда уже не увидим такого же значительного шага вперед, как при переходе от PS1 к PS2, не говоря уже о полноценной трехмерной графике.

Тем не менее, за прошедшие 10 лет технологии развивались, причем достаточно активными темпами. Наложение вынужденной паузы на этот цикл нарушит многие привычные бизнес-модели… Но так ли это потревожит самих покупателей — геймеров? Для большинства, скачки цен на уже существующие товары — гораздо большая проблема, но, в целом, сообщество геймеров будто бы удовлетворено производительностью нынешнего железа. Конечно, рано или поздно каждый захочет обновить свою платформу, но пока нет никаких признаков того, что текущее железо не справляется с играми.

Тут же, для контекста, стоит подметить, что разрешения 4К и 8К, главные инновации последних 10 лет в сфере экранов, так и не получили широкого распространения. По статистике Steam, менее 5% пользователей платформы владеют 4К-мониторами; а от производства 8К-телевизоров тихо отказались почти все крупные бренды. Цена подобных экранов слишком высока для потребителей, которых полностью устраивает картинка на мониторах и телевизорах прошлого поколения.

И такая же ситуация с другими комплектующими. Потребители прекрасно знают об эффекте убывающей прибыли в железе, и хотя каждому хотелось бы получить заметный прирост производительности, продавать людям регулярные обновления компонентов все тяжелее.

Потому-то перспектива «замораживания» характеристик платформ не так пугает, как могла бы в прошлом. Привлекательность игр уже некоторое время никак не связана с циклом развития технологий, и многих людей перспектива обновления железа скорее раздражает, чем интересует. Игровая индустрия не должна расслабляться, а вот обычным людям, скорее всего, пара лет простоя никак не повредит.