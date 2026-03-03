Lenovo показала концепт модульного ноутбука

Lenovo представила необычную концепцию ноутбука — Modular AI PC. Это устройство с двумя экранами, съёмной клавиатурой и возможностью менять порты без выключения системы.

В основе — 14-дюймовый корпус. Второй экран по умолчанию крепится на крышке При необходимости его можно переставить на место клавиатуры или установить сбоку, как дополнительный монитор. Экран поддерживает горизонтальное и вертикальное положение. Клавиатура полностью снимается и может подключаться через контакты или по Bluetooth.

Также ноутбук поддерживает замену портов. Можно быстро установить модули с USB-C, USB-A или HDMI. В будущем возможны и другие варианты, например Ethernet.

Технические характеристики компания пока не раскрывает. Вот только Lenovo не планирует выпускать эту модель в продажу.