TenZ может вернуться на про-сцену Valorant — инсайдеры
Инсайдеры сообщают, что Тайсон TenZ Нго и Джона JonahP Пулис тренируются вместе с Sentinels. Если информация подтвердится, TenZ вернётся в соревновательный Valorant спустя полтора года после завершения карьеры.
TenZ ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions, но остался в Sentinels в качестве блогера. JonahP был выведен из основного состава G2 Esports перед стартом VCT 2026.
Возможный состав Sentinels по Valorant
- Брайан reduxx Сканлон
- Джона JonahP Пулис
- Джон johnQT Мерит
- Тайсон TenZ Нго
- Брунo cortezia Кортезия
Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.