TenZ может вернуться на про-сцену Valorant

Инсайдеры сообщают, что Тайсон TenZ Нго и Джона JonahP Пулис тренируются вместе с Sentinels. Если информация подтвердится, TenZ вернётся в соревновательный Valorant спустя полтора года после завершения карьеры.

TenZ ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions, но остался в Sentinels в качестве блогера. JonahP был выведен из основного состава G2 Esports перед стартом VCT 2026.

Возможный состав Sentinels по Valorant

Брайан reduxx Сканлон

Джона JonahP Пулис

Джон johnQT Мерит

Тайсон TenZ Нго

Брунo cortezia Кортезия

Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.