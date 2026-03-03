$77.1790.73

TenZ может вернуться на про-сцену Valorant — инсайдеры

Чемпионат.com

Инсайдеры сообщают, что Тайсон TenZ Нго и Джона JonahP Пулис тренируются вместе с Sentinels. Если информация подтвердится, TenZ вернётся в соревновательный Valorant спустя полтора года после завершения карьеры.

TenZ может вернуться на про-сцену Valorant
© Чемпионат.com

TenZ ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions, но остался в Sentinels в качестве блогера. JonahP был выведен из основного состава G2 Esports перед стартом VCT 2026.

Возможный состав Sentinels по Valorant

  • Брайан reduxx Сканлон
  • Джона JonahP Пулис
  • Джон johnQT Мерит
  • Тайсон TenZ Нго
  • Брунo cortezia Кортезия

Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.