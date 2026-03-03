Авторы Arknights: Endfield представили патч 1.1

Создатели новой RPG в открытом мире Arknights: Endfield провели прямую трансляцию, на которой раскрыли основные детали версии 1.1. Первое большое обновление для игры выйдет 12 марта.

С выходом патча в Endfield появятся два новых шестизвёдочных персонажа — заклинатель крио-стихии Тантан и страж Росси с физическими атаками. Их можно будет получить во временных баннерах:

Игроков ждут продолжение сюжета и отдельные задания с новыми оперативниками. Кроме того, обновление получит комплекс АПК — на «заводе» можно будет строить новые сооружения и добывать руду для создания красной экипировки.

Также по ходу обновления игрокам будет доступно несколько временных ивентов:

Кроме того, разработчики представили различные фишки для улучшения опыта игры.