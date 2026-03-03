ИИ сам начал скупать дефицитную оперативную память

ИИ-боты обращаются к страницам интернет-магазинов с модулями оперативной памяти DDR5 в шесть раз чаще, чем реальные пользователи. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на исследовательскую компанию Galileo.

© Газета.Ru

В рамках одной из зафиксированных кампаний было заблокировано свыше 10 млн запросов, генерируемых ботами. Контрольный анализ показал, что за один час автоматические системы совершили около 50 тыс. обращений к 91 странице с предложениями DDR5.

Каждая страница проверялась в среднем 551 раз в течение часа, то есть примерно каждые 6,5 секунды поступал новый запрос. Мониторинг ведется практически круглосуточно, за исключением коротких технических пауз.

Боты отслеживают как потребительские модули с радиаторами и RGB-подсветкой, так и промышленную память. Более того, объектом мониторинга становятся и отдельные компоненты для производителей материнских плат, включая разъемы DIMM.

По словам экспертов, подобные автоматические покупки ИИ-ботами лишают обычных людей возможности совершать покупки.

Ранее были названы самые популярные сборки ПК среди пользователей Steam.