Планшет Lenovo Legion Y700 набрал рекордные 4,53 млн баллов в AnTuTu

Компактный планшет Lenovo Legion Y700 (2026) получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — один из самых производительных чипов для Android-устройств. Так, в тесте AnTuTu новинка набрала 4 532 189 баллов. Это один из лучших результатов среди компактных планшетов на Android, пишут СМИ.

Lenovo Legion Y700 (2026) сохранит 8,8-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц. Он также сертифицирован для снижения нагрузки на глаза. Для любителей игр добавлена функция ускорения сети на базе ИИ.

Ожидается версия с объёмом памяти до 24 ГБ и хранилищем до 1 ТБ.

Планшет выйдет в чёрном и белом цветах. Официальная презентация состоится уже в марте.