Что делать с «Элпис» в финале Resident Evil Requiem: гайд

В кульминации Resident Evil Requiem игра предложит сделать выбор: уничтожить ли «Элпис» или высвободить таинственный химикат, созданный отцом «Амбреллы». Портал PC Gamer рассказал, на что влияет это решение

По сути, выбор судьбы проекта «Элпис» — выбор между хорошей и плохой концовкой. Уничтожение последнего детища Озвелла Спенсера считается не-каноничным, плохим финалом, потому что Леон погибнет. «Ковчег» начнет самоуничтожение, Леон сможет вовремя спасти Грейс, но погибнет от руки Зено. После этого игра даже автоматически предложит вернуться к контрольной точке, чтобы посмотреть на другой финал — он-то и является истинным.

Освобождение «Элпис» — определенно настоящий финал, поскольку он ведет к дополнительной битве с боссом и сцене после титров. Зено, моментально сделавший себе инъекцию, быстро поймет, что финальный подарок основателя «Амбреллы» был не оружием, а лекарством от Т-вируса. Доктор Гидеон подоспеет в «Ковчег» к этому моменту и станет последним боссом, раскрыв свою истинную сущность — он модифицированный Тиран в человеческом обличье.

Наконец, эпилог после титров покажет, что Шерри также излечилась от болезни. Эмили тоже смогла выжить, и «Элпис» позволил вернуть ей человеческий облик; она вновь может видеть и живет вместе с Грейс. Другими словами, освобождение «Элпис» — однозначно хорошая концовка, но игра не запрещает посмотреть обе.