Marathon, Crimson Desert, Life is Strange: во что поиграть в марте

После Nioh 3 и Resident Evil: Requiem март, наверное, покажется не таким насыщенным на крупные игровые релизы. Но оно и неудивительно — после зимы индустрия всегда немного сбавляет обороты, прежде чем впасть в спячку на лето. Тем не менее, хорошие игры в марте будут — мы рассказали, во что стоит поиграть в этом месяце.

© Steam

2 марта — Legacy of Kain: Defiance Remastered

Пожалуй, самая популярная часть серии Legacy of Kain наконец получит полноценное переиздание. Графика и звук оригинала 2003 года будут подтянуты до современной планки, не говоря уже о множестве мелких улучшений и одном крупном — переработанной карте, которая поможет лучше ориентироваться в мире игры.

2 марта — World of Warcraft: Midnight

После череды спорных расширений новое творческое руководство World of Warcraft намерено выправить репутацию проекта. Midnight станет началом новой сюжетной арки: игроки вновь вернутся в Кель’Талас, чтобы дать отпор вторжению монстров из Бездны. Каждый класс ждет значительная переработка, а для новичков и возвращающихся игроков приготовят свежие механики, которые помогут быстрее влиться в процесс.

3 марта — Scott Pilgrim EX

Авторы Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge вот-вот выпустят новый битемап по мотивам «Скотта Пилигрима», причем при поддержке самого создателя первоисточника. Скотту и Рамоне предстоит спасти похищенных злым меха-Скоттом членов группы, попутно отбиваясь от демонов, киборгов и веганов. По традициям жанра, всю игру можно пройти как в локальном кооперативе на 4-х, так и по Сети.

5 марта — Slay the Spire 2

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов года. Оригинальная Slay the Spire совершила революцию в жанре карточных roguelike — и теперь сиквелу предстоит превзойти первую часть. Пока что проект выходит в ранний доступ, но он уже на старте предложит фишку, которой не было у предшественника — кооперативный режим на четырех игроков с уникальными картами.

5 марта — Marathon

После ряда скандалов и одной длительной заминки Marathon наконец доберется до релиза. Новый крупный проект Bungie — extraction-щутер, который отправит игроков на далекую планету Тау-Сети IV, где им, в роли киборгов-фрилансеров, предстоит охотиться на ресурсы, брошенные на руинах некогда процветавшей колонии людей.

12 марта — Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Продолжение культовой хоррор-серии Fatal Frame II получит полноценный, разработанный с нуля, ремейк. Crimson Butterfly расскажет историю о двух сестрах-близнецах, которые оказываются в западне: им нужно выбраться из проклятой деревни, защищаясь от призраков с помощью магического фотоаппарата, изгоняющего духов.

12 марта — John Carpenter’s Toxic Commando

Поклонников кооперативных зомби-шутеров ждет подарок. Saber Interactive, известная по World War Z и Space Marine 2, выпустит John Carpenter’s Toxic Commando — совместный проект студии и легендарного канадского режиссера. Авторы обещают битвы с ордами зомби, огромные карты и поездки на транспорте, который сыграет важную роль в уничтожении мутантов.

16 марта — Starship Troopers: Ultimate Bug War

Создатели Warhammer 40,000: Boltgun готовят очередной шутер — и вновь по известной франшизе. Starship Troopers: Ultimate Bug War — бумер-шутер во вселенной культового фильма «Звездный десант», где игроку предстоит доблестно защищать человечество от нашествия инопланетных жуков. Причем в игре даже появится Каспер Ван Дин: актер, сыгравший протагониста оригинального фильма.

19 марта — Crimson Desert

Crimson Desert — долгострой, о котором по-прежнему известно не очень многое. Одиночный проект авторов популярной MMORPG Black Desert обещает стать амбициозной экшен-RPG, которая предложит игроку огромную свободу: в игре будет и отыгрыш роли, и боевка в духе Final Fantasy XVI, и крафтинг, и о закрученный сюжет.

26 марта — Life is Strange: Reunion

Наконец, Life is Strange: Reunion собирается поставить окончательную точку в истории Макс Колфилд и Хлои Прайс. Пока Макс страдает от психологических травм, причиненных событиями оригинальной Life is Strange, погибшая Хлои возвращается в ее жизнь — и жалуется, что ее мучают кошмарные сны о событиях, которых никогда не было.