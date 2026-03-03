В Telegram заработал бесплатный мультиплеер для Dendy, Sega и PS1

Разработчик Никита Аксёнов (Carter54) выпустил мультиплеерный режим для проекта Retro Games Center, который позволяет бесплатно запускать классические консольные игры в браузере и через Telegram с поддержкой мультиплеера. Об этом сообщает «Хабр».

Отмечается, что проект реализован при участии команды DosZone Team, а на его разработку функционала потребовалось около полутора месяцев. Сервис имеет около 50 игр с поддержкой мультиплеера в проектах для консолей Dendy (NES), Sega Mega Drive, Super Nintendo Entertainment System и первой PlayStation.

Создание сессии происходит автоматически: один пользователь выбирает игру и нажимает «Создать», после чего формируется ссылка для приглашения второго игрока. Альтернативный способ предусматривает подключение через лобби, где активные сессии отображаются в верхней части страницы.

После присоединения второго участника инициатор получает уведомление, и игра может быть запущена без дополнительной настройки.

Проект поддерживает геймпады, создание серверов через режим Netplay в меню эмулятора, отображение пользовательских серверов в общем лобби, а также имеет минимальный пинг и задержку ввода.

Разработчик отмечает, что помимо стартового списка, в каталоге доступны сотни кооперативных игр для указанных платформ, которые также можно запускать с сетевыми функциями.

