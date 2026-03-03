Идет работа над сюжетным дополнением к DOOM The Dark Ages

Студия id Software активно разрабатывает сюжетное дополнение к DOOM: The Dark Ages, которое, по словам директора проекта Хьюго Мартина, будет иметь масштаб, значительно превосходящий ожидания игроков. Во время официальной трансляции Slayers Club Live он подчеркнул, что дополнение «по сути ощущается как полноценный сиквел» и назвал его «по-настоящему гигантским».

© DOOM

Мартин отметил, что в DLC появится крупная игровая структура с элементами, вдохновлёнными Metroidvania: игрокам придётся возвращаться в уже пройденные локации и открывать ранее недоступные зоны с помощью новых инструментов и способностей. В центре сюжета будет находиться большой хаб, наполненный секретами, а также особый «эндгейм-контент», который станет доступен после завершения основной сюжетной линии. Разработчики акцентируют внимание на высоком пороге сложности: освоение отдельных механик потребует времени, но принесёт значительное изменение игрового процесса, открывая новые возможности для исследования и боя.

Особое внимание уделяется подаче истории. Несмотря на то что DOOM традиционно ассоциируется с динамичным экшеном и интенсивными сражениями с демонами, команда продолжает расширять вселенную игры. В новом DLC повествование будет строиться по принципу «почувствуй, а не смотри»: сюжетные элементы органично интегрированы в окружение и игровой процесс, без длинных катсцен. Разработчики стремятся сделать историю частью общего опыта, чтобы каждый игрок сам открывал её через исследование мира, боевые столкновения и взаимодействие с окружающей средой.

Подтверждена и новая механика — функция быстрого переключения оружия. Однако она не будет доступна сразу: игрокам придётся «заслужить право» на её использование, освоив определённые навыки или достигнув конкретных целей в игре.

Точная дата выхода DLC пока не объявлена, но подробности разработчики обещают раскрыть в ближайшие месяцы. Напомним, что оригинальная DOOM: The Dark Ages получила высокие оценки критиков за визуальный стиль, атмосферу и динамичный геймплей, а также стала крупнейшим запуском в истории серии, установив новые стандарты для будущих проектов студии. Дополнение обещает развить эти достижения, предложив игрокам ещё более глубокий и насыщенный опыт во вселенной DOOM.