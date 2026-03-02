RTX 5070 стала самой популярной видеокартой у игроков в Steam

Компания Valve опубликовала актуальную статистику об оборудовании и ПО пользователей Steam. Разработчики обновили данные по итогам февраля 2026 года.

Так, в списке самых популярных видеокарт сменился привычный лидер. Теперь первую строчку занимает RTX 5070 — среднебюджетный чип с 12 ГБ видеопамяти. Он сместил с первого места привычную RTX 4060, а на третьем месте теперь находится ещё одна бюджетная видеокарта RTX 5060.

В сфере операционных систем лидерство удерживает Windows 11 с долей в 56%, самым популярным объёмом видеопамяти остаётся 32 ГБ (56,9%), а самое популярное разрешение всё ещё 1920x1080 (45%).