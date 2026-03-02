Resident Evil 9: Requiem получает высочайшие оценки от геймеров на Metacritic

27 февраля состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии хоррор-игр. Многие геймеры уже прошли игру и поделились своим мнением на различных порталах.

Так, на агрегаторе Metacritic новинка получила 9,4 балла из 10 — это высочайший рейтинг в истории Resident Evil. Сейчас «Реквием» занимает вторую строчку за всю историю сайта по рейтингу пользователей, уступая лишь Clair Obscur: Expedition 33, триумфатору 2025 года. Французский экшен получил 9,5 балла на основе 24 тысяч отзывов.

В своих обзорах геймеры хвалят новую «Обитель зла» за отличный баланс между экшеном и хоррором, интересный сюжет, актёрскую игру и множество отсылок для фанатов вселенной. Некоторые геймеры отмечают, что издательству Capcom будет очень тяжело преодолеть планку, которую поставили Requiem и недавний ремейк Resident Evil 4.