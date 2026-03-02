5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Water Womb World

Короткое, медитативное и бесконечно странное приключение, которое изначально вышло на itch в 2020-м, но теперь появилось и в Steam. В Water Womb World игроку предстоит исследовать мутный, таинственный морской мир в поисках рыбы и других объектов, которые можно изучить в лаборатории — все ради того, чтобы найти утробу божества. Игра намеренно не раскрывает карт, но раскрыть тайну можно всего за 30 минут. К тому же, проект бесплатный.

© Steam

New Heights

Из раннего доступа Steam вышла New Heights: симулятор скалолазания, который, в отличие от Cairn, делает акцент на реализм. Поиск маршрута здесь — лишь малая часть проблемы; для восхождения нужно тщательно контролировать каждую конечность и туловище. Игроки могут попытать свои силы на 280 реальных маршрутах, не считая тех, что выложены в мастерскую Steam.

© Steam

Fear Effect 2: Retro Helix

Fear Effect 2 была эксклюзивом PS1 с момента своего релиза в 2001-м, но теперь у нее наконец появилась ПК-версия. Для своего времени этот стилизованный под комикс sci-fi хоррор был уникальным; сложно сказать, хорошо ли он состарился по нынешним меркам, но переиздание получило ряд улучшений, включая поддержку широкоформатных мониторов и ручные сохранения.

© Steam

Tales of Berseria Remastered

Еще одно переиздание, хотя оно, в отличие от Fear Effect 2, получило куда меньше улучшений. По факту, ремастер Tales of Berseria, вышедшей в 2017-м, не предлагает каких-то радикальных новшеств, хоть и включает в себя все вышедшие для оригинала дополнения и кое-какие улучшения. Даже в таком не идеальном состоянии, данный ремастер — лучший способ познакомиться с оригинальной игрой на ПК.

© Steam

Emberbane

Если вы не устали от метроидваний, то можно обратить внимание и на Emberbane. Отвлекаясь от банальной сюжетной завязки, релиз привлекает внимание невероятно плавными движениями главной героини и обилием хардкорного платформинга — для настоящих ценителей жанра.