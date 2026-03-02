Новая God of War расскажет о скандинавской жене Кратоса

В конце февраля пользователи Сети обратили внимание на резюме бывшего сценариста студии Santa Monica, который работал над неанонсированной игрой по вселенной God of War. В нём упоминалась разработка проекта в культовой франшизе с новой перспективы.

© Чемпионат.com

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер рассказал, что именно это и подразумевал под «созданием новой игры в существующей серии, которая выглядит как нечто новое». Чуть позже другой инсайдер под ником NateTheHate заявил, что будущая игра расскажет о приключениях Фэй, второй жене Кратоса, которая погибает незадолго до событий God of War 2018 года. Её роль сыграла Дебора Энн Уолл («Сорвиголова»).

По его данным, это будет игра с упором на экшен-составляющую в духе оригинальных частей серии с анонсом в середине 2026 года. Сейчас релиз игры запланирован на первую половину 2027-го, однако даты ещё могут сдвинуться. В Sony и самой Santa Monica пока не комментировали информацию журналистов.