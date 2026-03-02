Прошла премьера музыкального плеера в стиле классического Game Boy от Nintendo
Nintendo представила компактный музыкальный плеер, дизайн которого явно навеян классическим портативным устройством Game Boy. Новинка получила название Pokémon Red and Pokémon Blue Game Music Collection: Game Boy Jukebox и позволяет воспроизводить 45 треков из культовых игр Pokémon Red и Pokémon Blue, включая легендарные композиции, такие как темы Lavender Town и боёв с лидерами залов. Каждая музыкальная композиция поставляется на отдельном мини-картридже, который вставляется в плеер, создавая эффект коллекционного набора.
Несмотря на сходство с Game Boy, устройство полностью лишено игровых функций. На корпусе имитационно воспроизведены экран и кнопки, но они служат только декоративной цели. Музыку можно слушать исключительно через встроенный динамик, так как плеер не оснащён гнездом для наушников. Питание обеспечивает три батарейки LR44, которые включены в комплект. В комплект также входят все 45 картриджей и фирменный кейс для их хранения.
Плеер уже доступен на официальном сайте Pokémon Center по цене $69,99 для Северной Америки и £59,99 в Великобритании (где, к слову, товар быстро раскупили). В Китае стоимость составит 489 юаней, а приобрести устройство можно через лотерею. Ограничение — один плеер на одного покупателя.
Релиз приурочен к 30-летию франшизы Pokémon и позволяет фанатам заново пережить атмосферу путешествий по региону Канто через музыку. Хотя функционал ограничен воспроизведением треков, плеер вызывает сильный ностальгический отклик, сочетая коллекционный характер с необычным сувениром для поклонников.
На фоне глобального дефицита оперативной памяти, вызванного растущим спросом на технологии искусственного интеллекта, Nintendo рассматривает возможность повышения цен на будущую консоль Switch 2. В таких условиях нишевые ретро-гаджеты, вроде Game Boy Jukebox, не только поддерживают интерес к бренду, но и помогают расширять фан-базу среди поклонников ретро-игр, создавая дополнительную ценность для коллекционеров и энтузиастов франшизы.
Дополнительно стоит отметить, что плеер может стать точкой входа для новых фанатов, знакомых с современными играми Pokémon, но интересующихся историей серии и её музыкальным наследием. Такой подход позволяет Nintendo сочетать маркетинговую стратегию с культурной ностальгией, укрепляя позиции бренда на глобальном рынке.