Nintendo представила компактный музыкальный плеер, дизайн которого явно навеян классическим портативным устройством Game Boy. Новинка получила название Pokémon Red and Pokémon Blue Game Music Collection: Game Boy Jukebox и позволяет воспроизводить 45 треков из культовых игр Pokémon Red и Pokémon Blue, включая легендарные композиции, такие как темы Lavender Town и боёв с лидерами залов. Каждая музыкальная композиция поставляется на отдельном мини-картридже, который вставляется в плеер, создавая эффект коллекционного набора.

© Nintendo

Несмотря на сходство с Game Boy, устройство полностью лишено игровых функций. На корпусе имитационно воспроизведены экран и кнопки, но они служат только декоративной цели. Музыку можно слушать исключительно через встроенный динамик, так как плеер не оснащён гнездом для наушников. Питание обеспечивает три батарейки LR44, которые включены в комплект. В комплект также входят все 45 картриджей и фирменный кейс для их хранения.

Плеер уже доступен на официальном сайте Pokémon Center по цене $69,99 для Северной Америки и £59,99 в Великобритании (где, к слову, товар быстро раскупили). В Китае стоимость составит 489 юаней, а приобрести устройство можно через лотерею. Ограничение — один плеер на одного покупателя.

Релиз приурочен к 30-летию франшизы Pokémon и позволяет фанатам заново пережить атмосферу путешествий по региону Канто через музыку. Хотя функционал ограничен воспроизведением треков, плеер вызывает сильный ностальгический отклик, сочетая коллекционный характер с необычным сувениром для поклонников.

На фоне глобального дефицита оперативной памяти, вызванного растущим спросом на технологии искусственного интеллекта, Nintendo рассматривает возможность повышения цен на будущую консоль Switch 2. В таких условиях нишевые ретро-гаджеты, вроде Game Boy Jukebox, не только поддерживают интерес к бренду, но и помогают расширять фан-базу среди поклонников ретро-игр, создавая дополнительную ценность для коллекционеров и энтузиастов франшизы.

Дополнительно стоит отметить, что плеер может стать точкой входа для новых фанатов, знакомых с современными играми Pokémon, но интересующихся историей серии и её музыкальным наследием. Такой подход позволяет Nintendo сочетать маркетинговую стратегию с культурной ностальгией, укрепляя позиции бренда на глобальном рынке.