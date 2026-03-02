Steam Deck OLED выгоднее дорогих ПК в условиях кризиса памяти

В условиях нестабильных цен на комплектующие и дефицита памяти сборка ПК или покупка консоли по разумной стоимости становится все более затратной задачей. На этом фоне Steam Deck OLED сохраняет позиции одного из наиболее сбалансированных решений для портативного ПК-гейминга, сообщает портал «Палач».

© Газета.Ru

С момента выхода оригинальной модели прошло четыре года. Актуальная версия оснащается 7,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и процессором AMD, производительности которого достаточно для большинства современных проектов.

Хотя на рынке присутствуют более производительные портативные ПК, их стоимость часто превышает цену Steam Deck в два-три раза, и при этом они нередко используют LCD-панели.

В тяжелых ААА-проектах устройство демонстрирует 3–4 часа автономной работы, в менее требовательных играх — до 8–9 часов.

Ключевым конкурентным преимуществом остается SteamOS и магазин Steam. Кроме того, игры получают отдельные профили оптимизации, регулярно выходят обновления, а перенос библиотеки и сохранений осуществляется без сложных настроек.

Дополнительным аргументом в пользу Steam Deck является сравнительно высокая ремонтопригодность. Замена SSD или аккумулятора возможна без специализированного оборудования, а комплектующие широко представлены на рынке.

На начало марта максимальная версия Steam Deck OLED предлагается на российских маркетплейсах по цене от 62,7 тыс. руб.

Ранее Lenovo представила аналог Steam Deck с Windows и складным экраном.