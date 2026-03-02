Топ игр зимы 2026 года: неожиданные хиты и скрытые бриллианты

Когда бюджет скромный, а идеи — смелые.

Зимой 2026-го хватает громких релизов. Nioh 3 объединила God of War и Elden Ring, Hytale ввязалась в конкуренцию с Minecraft, а Resident Evil Requiem замахнулась на титул игры года. А ещё вышло множество не столь заметных и всё равно замечательных новинок. Возможно, некоторые покажутся вам скрытыми бриллиантами.

Cairn

Жанр: приключение, симулятор скалолаза. Разработчик: The Game Bakers. Русский язык: субтитры. Дата выхода: 29 января 2026 года. Платформы: ПК, PS5.

Зелёная поляна, между деревьями прыгают зверушки, а на фоне звучит медитативная музыка. Тем временем впереди величественная гора, и вы должны покорить её. На пути не будет ни врагов, ни взрывов. Максимум дополнительных активностей — собрать ягоды, приготовить обед и разбить палатку. В остальное время вы будете просто карабкаться.

Звучит просто, однако механика скалолазания в Cairn такая захватывающая, что от неё не оторваться. Каждый подъём становится практически головоломкой. С какой стороны начать подъём? В какой момент отдохнуть? Может, вообще забраться на соседнюю скалу и бесстрашно прыгнуть в нужное место?

При этом речь не про «Зажми W, чтобы карабкаться». В процессе вы поочерёдно управляете конечностями. Вот схватились за уступ правой рукой, вот куда-то поставили левую ногу. Увы, правую стопу деть некуда: она прижимается к камню и расходует выносливость, зато даёт продвинуться чуть выше — или же бесславно свалиться.

В таком формате непокорные вершины напоминают боссов из Elden Ring. После очередной смерти ты проклинаешь игру и хочешь разбить геймпад, а затем всё равно делаешь новую попытку. А когда преуспеваешь, то радуешься не меньше, чем победе над Маленией. Это я ещё не говорю о трогательной истории и меланхоличной атмосфере. Волшебная получилась игра!

Crisol: Theater of Idols

Жанр: хоррор, шутер. Разработчик: Vermila Studios. Дата выхода: 10 февраля 2026 года. Русский язык: субтитры. Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

После Resident Evil Requiem уже нечем занять себя? Тогда не пропустите Crisol. Это бюджетный и так себе оптимизированный, но достойный аналог «Обители зла».

Место действия — средневековая Испания с примесью ретрофутуризма. Среди врагов — жуткие статуи, которые дёргано двигаются и прут на тебя даже с отстреленной головой. Сюжет мрачен, с прикольными твистами и о религиозном фанатизме, где один бог хуже другого.

Но главная особенность – в механике крови. Дело в том, что полоска HP тратится в том числе на перезарядку оружия. То есть вы теряете часть здоровья, зато получаете полную обойму. Представьте напряжение, когда на вас налетели статуи, полоска HP близка к нулю, а вы откусываете от неё ещё капельку, чтобы получить три патрона и как-то пережить бойню. Держать такой баланс интереснее, чем просто открыть инвентарь и скрафтить из пороха обойму.

Crisol мало обсуждают, а ведь это тот самый скрытый бриллиант. Причём с продолжительностью в 15 часов и за скромные деньги.

Menace

Жанр: пошаговая тактика. Разработчик: Overhype Studios. Дата выхода: 5 февраля 2026 года (ранний доступ). Русский язык: субтитры. Платформы: ПК.

Хорошая пошаговая тактика для тех, кто ждёт от Firaxis новую XCOM. Конечно, в Menace хватает минусов: она бюджетная, с уймой багов и самым недружелюбным интерфейсом в мире. Внятно обучить механикам? Нет. Вывалить окно с тонной текста? Да!

Вот только за всем бардаком спрятана клёвая пошаговая тактика, где ты:

Я лично завалил уже вторую миссию, когда у всех отрядов закончились патроны. Потому что видел врага вдали и стрелял по нему. А в Menace ты должен атаковать с идеальной дистанции, повесить экипировку с дополнительными обоймами и снарядить способность, чтобы из жуков падали патроны. И это один пример хардкора из многих.

Да, речь про очень ранний доступ, но перспективный. Если любите жанр, то хотя бы присмотритесь к игре или зацените через Game Pass.

Styx: Blades of Greed

Жанр: стелс, приключение. Разработчик: Cyanide Studio. Дата выхода: 19 февраля. Русский язык: субтитры. Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

При желании Styx: Blades of Greed легко разгромить — за скверную оптимизацию, зернистый визуал, неуклюжие анимации и ближний бой, устаревший лет на 30. Однако речь про редкую игру, где стелс не завязан на банальных прятках в кустах и свисте.

У харизматичного гоблина уйма способов расправиться с врагами. Он ловко карабкается по стенам, тушит свечи, становится невидимым, создаёт клона, замедляет время, сбрасывает на головы люстры — и это только часть списка. В игре попросту приятно оценивать обстановку и тихо вырезать одного врага за другим.

В плане бюджета и качества это ни разу не замена Metal Gear, Dishonored и Splinter Cell. Но в эпоху жанрового кризиса Blades of Greed всё равно увлечёт фанатов стелса.

Reanimal

Жанр: ужасы. Разработчик: Tarsier Studios. Дата выхода: 13 февраля 2026 года. Русский язык: субтитры. Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.

Не обращайте внимания на новое название, ведь речь об истинной Little Nightmares 3, которую создали авторы популярной серии ужасов. В кадре всегда узнаваемый стиль с отчаянием, мерзостью, каннибализмом и уродливыми тварями, кошмарящими детей.

При этом Tarsier Studios во многом сделала размашистый шаг вперёд. Локации ещё разнообразнее и мрачнее, механики быстро сменяют друг друга, а в финале хоррор вообще трансформируется в эпический блокбастер. Поэтому никогда не знаешь, чего ждать от Reanimal. Больно часто она подкидывает сюрпризы. По этим причинам игра проходится за четыре часа, а впечатлений столько, будто провёл в ней все 20 — особенно, если окунулся во мрак вместе с другом.

«Клеть»

Жанр: кооперативный хоррор. Разработчик: Callback. Дата выхода: 19 февраля 2026 года. Русский язык: субтитры. Платформы: ПК.

Многие устали от кооперативных хорроров, где надо не отважно выжить, а посмешнее умереть. Однако в «Клети», которая 19 февраля вышла из раннего доступа, полно очаровательных особенностей. Главная — в сеттинге «Самосбора», известном по народному творчеству.

В общем, игра затягивающая, с гнетущей атмосферой и уймой занятных нюансов. Ещё и стоит всего 365 рублей.

Quarantine Zone: The Last Check

Жанр: симулятор пограничника. Разработчик: Brigada Games. Дата выхода: 12 января 2026 года. Русский язык: субтитры и озвучка. Платформы: ПК.

Российская игра, которая стала хитом на Западе и приближается к миллиону проданных копий. Секрет в интригующей концепции. Случился зомби-апокалипсис, и люди бегут в редкие безопасные зоны. Вы же — тот самый человек, который охраняет такую зону. Вы должны тщательно проверить выживших, пропустить здоровых и ликвидировать заражённых.

Если ошибётесь, на базе случится мини-апокалипсис. Поэтому замеряем пульс, проверяем молоточком нервы, копаемся в личных вещах и, естественно, просвечиваем одежду в поиске укусов.

Ответственно подходить к задаче весело, но ещё в игре можно вдоволь подурачиться. К примеру, на базе есть карантинная комната, куда вы отправляете людей в пограничном состоянии. Там ребята либо поправятся, либо обернутся ходячими. В последнем случае такая комната станет изощрённым эшафотом. Не понравился дерзкий выживший? Пусть пройдёт на рандеву с зомби. Не уважаете камео Мишонн и западных стримеров? Туда же их!

Mewgenics

Жанр: рогалик, пошаговая тактика. Разработчик: Edmund McMillen, Tyler Glaiel. Дата выхода: 10 февраля 2026 года. Русский язык: нет, добавят позже. Платформы: ПК (позже на консолях).

Ни разу не скрытый бриллиант, а громкий хит. Но как не рассказать о нём? Это же игра от легендарного Эдмунда Макмиллена, который создал The Binding of Isaac и Super Meat Boy. Его новая игра — о котиках. Они бродят по локациям, лупят боссов в пошаговых боях, спариваются и вечно порождают трагикомедию. Например, пытаются разминировать бомбу на арене, но путают стихию и подрывают союзников. Или рождаются с аутизмом и общаются нечленораздельно.

В Mewgenics уйма очаровательных мелочей. Вот главное меню, где можно долго зависнуть над кнопкой «Сделать мяу». Вот порядка 200 вариантов интро. А вот наказание за попытку схитрить через цикл сохранений-перезагрузок.

Ещё и забеги каждый раз уникальны. Дело даже не в богатом наборе случайных способностей, а в меняющихся условиях. Если на улице обычный дождь, то забудьте об огненных способностях и ставьте на молнии. Если кислотный, то поспешите, ведь погода раунд за раундом тоже наносит урон. Подобного веселья так много, что в игре легко потеряться на сотню часов.

Видео размещено на YouTube-канале Edmund McMillen. Права на видео принадлежат компании The Game Bakers.