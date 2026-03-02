Asus выпустил игровой планшет ROG Flow Z13-KJP с Kojima Productions

Компания Asus выпустила ограниченную серию игрового планшета ROG Flow Z13, разработанную совместно со студией Kojima Productions. Устройство под названием ROG Flow Z13-KJP, впервые представленное на CES 2026, теперь открыто для предзаказов, что знаменует партнёрство с командой Хидео Кодзимы, известной по играм Metal Gear Solid и Death Stranding. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Asus

Дизайн планшета создал художник Ёдзи Синкава, ответственный за визуальный стиль проектов Кодзимы. Модель выполнена в духе маскота Ludens от Kojima Productions с золотыми акцентами, напоминающими элементы Death Stranding, и включает кейс для переноски и блок питания на 200 Вт. Технические характеристики близки к базовой версии, но с расширенной памятью: процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с графикой Radeon 8060S и нейромодулем AMD XDNA, 128 Гб памяти LPDDR5X на 8000 МГц и SSD на 1 Тб стандарта PCIe 4.0.

Устройство оснащено 13,4-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 2560x1600 и частотой 180 Гц, аккумулятором на 70 Вт/ч, встроенной подставкой и съёмной клавиатурой с тематическим оформлением. В рамках коллаборации также представлены аксессуары: гарнитура ROG Delta II-KJP, мышь ROG Keris II Origin-KJP и коврик ROG Scabbard II XXL-KJP. Стоимость планшета составляет 3700 долларов, поставки стартуют в следующем месяце, а покупатели получат цифровую копию Death Stranding 2 для ПК.