Разработка Hogwarts Legacy 2 идет по плану

После провального релиза кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League в начале 2024 года громких проектов от Warner Bros. Games не последовало. Однако, как отметили в компании, это временная пауза.

© Hogwarts Legacy

В 2025 году издательство пережило масштабные изменения: был отменён экшен Wonder Woman, закрыты три студии, включая Monolith Productions, а сама Warner Bros. Games провела реструктуризацию, сосредоточившись на четырёх ключевых франшизах: «Игры престолов», «Гарри Поттер», DC и Mortal Kombat.

По словам гендиректора Warner Bros. Games Жан-Бриака Перретта (Jean-Briac Perrette), 2025 год стал «годом перезагрузки» после периода, когда компания пыталась одновременно развивать слишком большое количество проектов. В разговоре с инвесторами он подчеркнул, что новая стратегия направлена на укрепление и масштабное развитие основных франшиз, а не на бесконтрольное расширение портфолио.

В 2026 году студия планирует выпустить Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (29 мая) и мобильную Game of Thrones: Dragonfire. Однако, по словам Перретта, «реальные плоды усилий появятся в 2027–2028 годах, когда мы вернёмся к одним из наших крупнейших франшиз».

Хотя конкретные проекты генеральный директор не назвал, эксперты предполагают, что речь идёт о сиквеле Hogwarts Legacy, который был подтверждён осенью 2024 года. Эта игра, по словам компании, является одним из приоритетов на ближайшие годы и будет связана с грядущим сериалом «Гарри Поттер» от HBO, премьера которого ожидается в начале 2027 года.

Между тем студия Rocksteady, разработавшая Suicide Squad: Kill the Justice League, взялась за новый одиночный проект о Бэтмене, однако релиз в ближайшем будущем маловероятен, сообщает Bloomberg. Источники отмечают, что проект находится на ранней стадии разработки и, скорее всего, станет крупным AAA-экшеном с открытым миром и усовершенствованной механикой боёв.

Эксперты индустрии считают, что стратегия Warner Bros. Games показывает тенденцию к концентрации ресурсов на проверенных франшизах, где компания может рассчитывать на стабильный успех, вместо риска в виде новых, непроверенных проектов. Это решение отражает общий тренд в игровой индустрии: постепенный отказ от чрезмерного расширения и ставка на качественный контент с высокой фан-базой.