Спустя 36 лет City Hunter выбралась за пределы Японии

City Hunter, игра по мотивам одноименной манги (1985—1991 гг.), вышла в Steam. В 1980- и 1990-е манга обзавелась различными адаптациями, включая аниме-сериал, фильм с Джеки Чаном и аркаду для PC Engine (TurboGrafx-16), которая долгие годы оставалась эксклюзивом японского рынка.

© кадр из игры

Обновленная версия предлагает стандартный для многих ремастеров и переизданий очень старых игр набор: CRT-фильтр, возможность растянуть картинку на широком экране (разумеется, попутно исказив пропорции объектов), сохранение в любой момент, уровни сложности, перемотку назад. В разделе бонусов собрано несколько иллюстраций и носитель с оригинальной игрой.

City Hunter рассказывает о похождениях детектива Рё Саэбы — отличного стрелка и любителя приударить за девушками, которые зачастую и являются его клиентами. Примерное представление о приключениях Рё дают картинки из бонусного раздела. К сожалению, PC Engine — машина 8-битная, то есть качество картинки на ней недалеко ушло от известной в наших краях «Денди». Разумеется, в ремастере это не исправили.

С геймплеем ситуация не лучше. City Hunter представляет собой простенький по задумке и исполнению боевик с видом сбоку. Мы бежим влево или вправо, вокруг одинаковые двери, и за какой-нибудь из них может быть важный персонаж (дает ключ от другой заслуживающей внимания комнаты) либо коридор (открывает проход в новую локацию с уймой одинаковых дверей). Постоянно приходится бегать туда-сюда, спускаясь и поднимаясь по одним и тем же лестницам, потому что вы, условно, стартуете в левом нижнем углу этого монотонного лабиринта, должны взять ключ в левом верхнем углу, чтобы потом спуститься в правый нижний угол, там получить еще какой-нибудь предмет — и так далее.

Ситуацию усложняют ловушки вроде прессов и ездящих по потолку роботов с лазерами. Особенно раздражают бесконечно нарождающиеся за краем экрана враги — некоторые не стесняются стрелять в вас, даже если вы их не видите. А при смене локации бандит может оказаться в метре от героя, и вы не успеете подпрыгнуть или присесть, чтобы увернуться от удара/выстрела.

В целом возрождение ретро — похвальная инициатива, но City Hunter представляет интерес скорее для фанатов манги и аниме, ностальгирующих по 8-битной эпохе. Например, вышедшая раньше Metal Gear (1987 г.) — намного более продвинутая игра для своего времени. И за нее, кстати, не просят эквивалент 25 евро.