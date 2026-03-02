Экшен Samson обзавелся датой выхода

Liquid Swords назвала дату выхода автомобильного экшена/beat ‘em up Samson (вариант названия — Samson: A Tyndalston Story) — 8 апреля. Игра будет доступна только на PC.

© кадр из игры

Tyndalston из названия — это город, где выживает главный герой. Он должен отдать некий долг, из-за чего подписывается на разные опасные задания. Придется таранить своей машиной чужие и разбивать головы всяких бандитов в кулачных боях. Если слишком разойтись, на сцене появится полиция.

Liquid Swords базируется в Швеции и составлена из бывших разработчиков Mad Max и серии Just Cause.