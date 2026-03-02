«Брутально и страшно»: игроки хвалят Resident Evil 9: Requiem в Steam

27 февраля состоялся релиз Resident Evil: Requiem — девятой части культовой хоррор-франшизы. Многие игроки уже оценили новый проект и опубликовали свои обзоры.

Так, в Steam уже сформировался рейтинг от пользователей — сейчас он находится в категории «Очень положительные» и составляет 90% на основе более трёх тысяч отзывов. Игроки хвалят разнообразный геймплей и благодарят разработчиков за возможность поиграть сразу за двух персонажей — Леона и Грейс. Пользователи также отмечают отличную оптимизацию и красивую графику. Ругают проект за однообразные локации и скучные головоломки.

Что пишут игроки о Resident Evil 9: Requiem:

Идеальное сочетание стилей: хоррора в лице Грейс, с жуткой атмосферой, преследующими врагами и ограниченными ресурсами и экшена в лице Леона, с эффектными перестрелками, эпичными добиваниями и нотками ностальгии. Максимально красивая картинка и внимание к деталям. Уверенный и брутальный Леон вновь вернулся на экраны, чтобы в очередной раз спасти красивую девушку, попавшую в беду. По-прежнему выполняет свою работу. Человек, уничтоживший целую деревню и замок, переживший немалое количество врагов, множество взрывов, использовавший биологическое оружие. Resident Evil Requiem ощущается как тёплое, но грустное прощание. В рамках серии это как вернуться в старый родительский дом, где в воздухе всё ещё витает дух того самого Раккун-Сити. Очень не комфортно, страшно, жутко, местами мерзко, но нереально круто! За Грейс это буквально Классический Resident Evil, но прям очень злой. Зомби толстые, жуткие, очень быстро убивают, преследуют, не дают дышать местами. А патронов и ресурсов мало, как и жизней. Приходиться красться, убегать, агрить, а у некоторых изучать маршруты движения и поведение. Скучная и однообразная. Пять часов бегал по одной и той же локации, возвращаясь в комнаты, где уже тысячу раз был, чтобы выполнить задания принеси/поставь. К покупке не советую. Удалил.

Resident Evil: Requiem вышла на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. События девятой части разворачиваются в Раккун-Сити, а главной героиней выступает Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. В этот момент в игру вступает Леон Кеннеди, знакомый фанатам серии по RE2 и RE4.