В Китае прошли аресты за спойлеры Genshin Impact и Honkai Star Rail

Полицейское управление китайского города Шанхай сообщило об аресте пользователей, которые спойлерили игры студии MiHoYo — авторов знаменитых проектов Genshin Impact и Honkai Star Rail. По данным правоохранителей, под подозрение попали три человека.

© Чемпионат.com

В органах отметили, что арестованные пользователи раскрывали информацию о будущих патчах для игр студии. Размещение «незаконных спойлеров» было расценено как нарушение авторских прав. Преступления выявили в октябре прошлого года, после чего полиция создала специальную оперативную группу для расследования и выявила владельцев онлайн-аккаунтов.

Арест из-за «незаконных спойлеров» стал первым в истории. Сейчас дело расследует прокуратура. У нарушителей изъяли компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступлений.