Micron представила память GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 ГБит/с

Micron представила новые модули памяти GDDR7 объёмом 3 ГБ и скоростью передачи данных до 36 ГБит/с.

Для сравнения: первые чипы GDDR7, появившиеся на рынке и использовавшиеся в видеокартах серии RTX 5000 от NVIDIA, работают на скорости 32 ГБит/с. При этом в большинстве случаев их пропускную способность снижают до 28 ГБит/с ради лучшего охлаждения и стабильности.

Ещё одним важным шагом вперёд стало использование модулей по 3 ГБ вместо 2 ГБ при плотности 24 ГБит. Количество микросхем памяти на видеокарте ограничено шириной шины и числом линий, соединяющих память с графическим процессором, поэтому переход на 3-гигабайтные чипы позволяет увеличить общий объём видеопамяти.

В компании пояснили:«По мере расширения игровых миров и роста объёма визуальных ресурсов требования к памяти становятся критически важными для стабильной работы без артефактов. Технология Micron с плотностью 24 ГБит позволяет нарастить объём графической памяти до 96 ГБ, предоставляя больше пространства для текстур высокого разрешения, масштабных сцен и сложных визуальных эффектов».

Однако на фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти, который уже привёл к дефициту и росту цен и, по прогнозам, может продлиться до конца года, а также сворачивания потребительского направления Micron, включая закрытие бренда Crucial, этот анонс выглядит несколько противоречиво.

Конкуренты

Тем временем Samsung и SK Hynix уже предлагают более производительные решения GDDR7 с пропускной способностью 42,5 ГБит/с и 40 ГБит/с соответственно. Тем временем SK Hynix не останавливается на достигнутом и ведёт разработку GDDR7 с целевой скоростью 48 ГБит/с. На этом фоне позиции Micron в гонке производительности выглядят весьма скромно.

Впрочем, у этого отставания есть своё объяснение: актуальные видеокарты NVIDIA попросту не способны задействовать весь потенциал высокоскоростной памяти. Флагманская RTX 5080 работает с пропускной способностью не выше 30 ГБит/с, тогда как большинство других GPU серии, включая RTX 5090, и вовсе ограничены ~28 ГБит/с. Исключением стали лишь RTX 5070 Ti и 5090D, которые в паре с чипами памяти от SK Hynix и Samsung разгонялись до 34 ГБит/с.

Именно поэтому торопиться с выпуском модулей на ~40 ГБит/с Micron пока незачем. Реальная потребность в подобной производительности возникнет лишь с приходом следующего поколения графических ускорителей – предположительно серии RTX 60 или новых Radeon от AMD. Для нынешнего же парка видеокарт такие скорости остаются избыточными.