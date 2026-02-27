Акира Ямаока рассказал про свой музыкальный вклад в Silent Hill: Townfall

Композитор культовой серии Silent Hill Акира Ямаока пролил свет на свое участие в грядущих проектах франшизы, ответив на вопросы поклонников. Во время концерта в Сан-Диего один из фанатов, известный как TheAnthony247, лично пообщался с маэстро.

По словам поклонника, Ямаока подтвердил свое возвращение к работе над ремейком Silent Hill. Разработкой этого проекта занимается польская студия Bloober Team, уже зарекомендовавшая себя созданием второй части, а также музыки для The Medium, в которой Ямаока также принимал участие.

Однако, новая часть серии, Silent Hill: Townfall, разрабатываемая шотландской командой Screen Burn (создателями Observation и Stories Untold), обойдется без авторского вклада Ямаоки. Недавний трейлер игры, представленный на State of Play, дал представление о музыкальном сопровождении, но Ямаока к нему отношения не имеет.

Silent Hill: Townfall запланирована к выходу на PC и PS5 в 2026 году и будет включать текстовый перевод на русский язык. Игрокам предстоит отправиться в таинственный островной городок Сент-Амелия вместе с главным героем, Саймоном Орделлом, дабы "все исправить".