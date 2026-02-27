Блазкович возвращается: Wolfenstein 3 готовит первый кастинг персонажей

В игровой индустрии появились свежие свидетельства того, что работа над долгожданной третьей частью Wolfenstein набирает обороты. После многолетнего перерыва, в течение которого студия MachineGames занималась другими проектами, включая спин-оффы и игру про Индиану Джонса, начался кастинг для нового проекта под кодовым названием «Валькирия». Об этом сообщает издание pepelac.news.

© кадр из игры

В поиске участвуют директор по актёрскому мастерству Том Киган и кастинг-директор Эмили Швейбер. Они ищут актрису на роль Софии — сироты в возрасте от 8 до 11 лет. По сюжету этот персонаж сблизится с главным героем и будет сопровождать его вместе со своей собакой по кличке Ральф. Несмотря на первоначальные подозрения и травму, полученную во время войны, под опекой сопротивления она расцветает, становясь волевой и выжившей.

Съёмки с использованием технологии захвата движений могут начаться уже в апреле, а дополнительные съёмки запланированы на 2026–2027 годы. При этом официального анонса и первых материалов, скорее всего, придётся ждать ещё долго, особенно учитывая, что MachineGames до недавнего времени были заняты дополнением The Order of Giants. Реалистичным окном релиза Wolfenstein 3 сейчас называют 2028–2029 годы.

Параллельно франшиза готовится к выходу за пределы игровой индустрии: студия сотрудничает с Amazon MGM Studios над телевизионной адаптацией, которая выйдет на Prime Video. Это добавляет уверенности в том, что история Уильяма «Би-Джея» Блазковича, оставшаяся незавершённой после Wolfenstein II: The New Colossus, наконец получит продолжение, пусть и с некоторой задержкой.