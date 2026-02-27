Nintendo может лишиться права на товарный знак Pokemon Go в РФ

Японская компания Nintendo может потерять исключительное право на товарный знак Pokemon Go в России в марте текущего года, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на товарный знак Pokemon Go поступила в марте 2016 года и в июне 2017 года была зарегистрирована. Дата истечения срока действия исключительного права на знак наступит 2 марта 2026 года.

Товарный знак регистрировался по трем классам (№ 9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - игровые программы для мобильных телефонов, контроллеры, аксессуары, карточные игры и услуги предоставления изображений посредством коммуникаций с помощью ручных игровых аппаратов.

Pokemon - одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная известным гигантом медиаразвлечений Nintendo в 1996 году. За годы своего существования покемоны стали героями телевизионного сериала, многочисленных полнометражных аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Телевизионный сериал про приключения Эша и Пикачу транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

В 2016 году вышла многопользовательская игра Pokemon Go. Ее целью является поиск и обучение покемонов. В игру внедрены элементы дополненной реальности, в которой цифровой и реальные миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.