Авторы LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight опубликовали отрывок игры

Авторы LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight из TT Games и WB Games опубликовали отрывок игры, в котором показали, как Джокер в исполнении Джека Николсона сеет хаос в музее.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight расскажет полноценный путь становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»).

Игра будет вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Релиз состоится 29 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.