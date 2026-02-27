Авторы Postal работают над Flesh and Wire

Running With Scissors показала Flesh & Wire — хоррор-шутер от первого лица для PC и PS5. Он должен выйти в 2027 году.

Главная героиня Flesh & Wire, Эйнджел, будет гоняться за таинственным «безумным стрелком». Проложить путь к нему поможет привычное и самодельное огнестрельное оружие и не только.

Интересно, что после релиза первой Postal (1997 г.) студия Running With Scissors работала над Flesh & Wire, которую пришлось отменить в 1999-м. Правда, это был научно-фантастический экшен, а не хоррор-шутер.

