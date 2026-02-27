SanDisk выпустила «карманные» SSD до 8 ТБ

SanDisk представила три новых портативных накопителя. Цели разные, но суть одна — большие объемы, большая скорость.

Топ-модель SanDisk Extreme PRO разгоняется до 4000 мегабайт в секунду. Накопитель выйдет в версиях на 2, 4 и 8 терабайт.

Есть модель попроще — SanDisk Extreme. Он работает в два раза медленнее старшего брата (2000 МБ/с), но даже так тысяча снимков в высоком разрешении улетят на него меньше чем за минуту. Доступны модели на 1, 2 и 4 ТБ.

Бюджетная линейка SanDisk Portable поскромнее — до 1000 МБ/с, но для повседневных дел этого хватает за глаза. Емкость — от 500 ГБ до 2 ТБ.

Первые две модели не боятся падений с трехметровой высоты, пыли и брызг воды (стандарт защиты IP65). Младшая модель выдерживает падение с двух метров. Данные защищены 256-битным аппаратным шифрованием.

Продажи SanDisk Extreme уже стартовали по цене от 260 долларов. Остальные новинки появятся на полках в течение года.