Для Clair Obscur: Expedition 33 вышла русская озвучка от студии GamesVoice

26 февраля состоялся релиз русской озвучки для игры Clair Obscur: Expedition 33 от студии GamesVoice. Дубляж уже могут скачать все желающие и установить на ПК-версию игры на официальном сайте команды.

Так, одному из главных героев Гюставу свой голос подарил известный актёр Александр Гаврилин — он озвучивал различных героев Роберта Паттинсона, включая Эдварда из «Сумерек» и Брюса Уэйна из «Бэтмена». Ренуару достался голос актёра Владимира Антоника, который озвучивал Уинстона в серии боевиков «Джон Уик», а также множество героев Сильвестра Сталлоне и Харрисона Форда.

Работа над русской озвучкой для Clair Obscur: Expedition 33 началась в мае 2025 года, когда команда запустила завершила сборы в размере 633 тысяч рублей. В GamesVoice поблагодарили геймеров за поддержку и терпение, сейчас команда занимается озвучанием радио в GTA: San Andreas.