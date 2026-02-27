Intel и AMD приготовиться: Nvidia всерьез нацелилась на рынок центральных процессоров
Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил инвесторам, что компания всерьёз нацелилась на рынок центральных процессоров, пишут западные СМИ.
По словам Хуанга, если раньше основная нагрузка приходилась на CPU, а GPU играли вспомогательную роль, то в последние годы всё изменилось. Но теперь CPU снова становятся важнее — особенно на фоне перехода с обучения ИИ к его «практическому применению».
Nvidia уже выпускает собственные серверные процессоры с 2023 года и рассчитывает, что сможет конкурировать с крупнейшими игроками потребительсткого рынка. Хуанг даже допустил, что со временем компания может стать «одним из крупнейших производителей CPU в мире».