Разработчики «Земского собора» учли отзывы игроков и улучшили игру

Разработчики провели дополнительные работы, основываясь на обратной связи от игроков, чтобы повысить стабильность проекта. Они улучшили боевую систему и исправили визуальные и технические ошибки, опираясь на опыт и пожелания пользователей. С момента запуска проекта 4 ноября 2025 года на платформе VK Play игра получила множество отзывов, большинство из которых положительные.

Разработчики уже выпустили хотфикс и патчи, улучшив боевую систему, стабильность игры и некоторые квесты. Рейтинг игры на VK Play составляет 8. Напомним, игра «Земский собор» была отмечена в номинации «Отечественные видеоигры» «Премии Рунета», которая ежегодно вручается лидерам в цифровой сфере. Скриншот предоставлен пресс-службой студии «Сайберия Нова»