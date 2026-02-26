Рынок компьютерной периферии в РФ переживает заметные изменения

В последние годы рынок компьютерной периферии в России переживает заметные изменения, во многом обусловленные геополитическими факторами и санкционным давлением. Крупные глобальные игроки, которые на протяжении десятилетий формировали ассортимент и стандарты качества, пересмотрели свои цепочки поставок и дистрибуции. Особенно ярко это проявилось на примере швейцарской компании Logitech, которая исторически занимала значимую долю российского рынка в сегментах мышей, клавиатур и веб-камер. Несмотря на то что в августе 2022 года компания официально покинула российский рынок, ее продукция по сей день присутствует на полках магазинов и в онлайн-ретейле за счет параллельного импорта. Это создает впечатление стабильности, но фактически свидетельствует о разрыве прежних логистических и коммерческих отношений.

На фоне ухода части западных производителей структура поставок изменилась. Прямые поставки премиальных продуктов стали редкостью, а ассортимент постепенно перестроился в пользу среднего и бюджетного сегментов. Традиционные премиум-бренды, такие как Razer (США), Corsair (США), Alienware/Dell (США), которые принято рассматривать в качестве эталонных решений для геймеров и профессионалов, в России официально практически не представлены или их присутствие крайне фрагментарно. Это означает, что для конечного пользователя выбор действительно топовых устройств зачастую сводится к тому, что удалось завезти через альтернативные каналы.

Создается впечатление, что текущий официальный рынок в России в значительной степени представлен брендами, которые ориентированы на массовый спрос и доступность. Это касается как тех производителей, что не покинули рынок (например, A4Tech), так и отечественных, старых и новых. В рамках обзора постараемся разобраться в устройстве рынка периферийного оборудования: кто доминирует, какие бренды официально представлены и насколько их позиции сопоставимы с теми, что были еще несколько лет назад.

Целесообразно использовать деление на «Мыши и клавиатуры» и «Веб-камеры», поскольку это отражает реальную архитектуру рынка и позволяет минимизировать повторное упоминание брендов. Для большинства производителей периферии мыши и клавиатуры формируют единую продуктовую линейку: они распространяются через общие каналы дистрибуции, имеют схожее позиционирование (офис, гейминг, бюджетный сегмент), часто продаются комплектами и ориентированы на формирование целостной экосистемы рабочего места. Покупатель, как правило, рассматривает эти устройства в связке, обновляя рабочее пространство комплексно, а не изолированно по одному продукту.

Рынок веб-камер при этом структурно отличается. Здесь заметна более выраженная специализация: многие вендоры фокусируются исключительно на веб-камерах, конференц-оборудовании или AV-решениях и вовсе не производят мыши и клавиатуры. В отличие от массовой и тиражируемой периферии ввода, веб-камеры формируют более нишевой сегмент с собственной логикой развития, техническими критериями и пользовательскими сценариями (удаленная работа, корпоративные переговорные, стриминг).

Мыши и клавиатуры

Согласно исследованию «М.Видео», по итогам января–сентября 2025 года российский рынок компьютерных аксессуаров сохраняет положительную динамику. За девять месяцев было реализовано свыше 10,3 млн компьютерных мышей, что на 8% больше, чем годом ранее. Денежные показатели также продемонстрировали рост: выручка категории увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В количественной структуре продаж доминируют устройства среднего ценового диапазона. Наибольший вклад в натуральные продажи вносит сегмент 500–1000 рублей, формирующий более трети рынка. Благодаря доступности существенную долю на рынке занимают устройства в диапазоне 250–500 рублей. При этом мыши дороже 2000 рублей также демонстрируют устойчивый спрос, однако тесно связанный с сезонными всплесками. В денежном выражении рынок сосредоточен вокруг ряда лидеров: около четверти выручки приходится на Logitech (Швейцария). Значимую роль играют A4Tech/Bloody (Тайвань), Defender (Россия), Gembird (Нидерланды), а также китайские бренды Attack Shark, Inphic, Redragon и Xiaomi. Игровые мыши остаются важным драйвером сегмента, формируя до 36% продаж в натуральном выражении с пиковым спросом в декабре-январе.

Сегмент клавиатур демонстрирует сопоставимую устойчивость. За первые девять месяцев 2025 года было продано порядка 4,4 млн устройств, что соответствует уровню прошлого года. В структуре спроса заметную долю занимают модели стоимостью 1000–2000 рублей (около четверти продаж в штуках), а диапазон 500–1000 рублей остается востребованным благодаря универсальности и ценовой доступности. Решения дороже 3500 рублей стабильно интересуют аудиторию, ориентированную на механические клавиши (переключатели) и расширенный набор функций. В денежном выражении категория демонстрирует уверенный рост: выручка за январь–сентябрь 2025 года превысила 13,4 млрд рублей против 12,5 млрд рублей годом ранее. Основной вклад в оборот обеспечивают модели среднего и предпремиального сегментов, а среди ключевых брендов выделяются Logitech, Defender, A4Tech/Bloody, Oklick (Россия), Redragon, Dark Project (Россия) и Gembird, предлагающие широкий спектр офисных, универсальных и игровых решений. Игровые клавиатуры остаются одним из наиболее динамично развивающихся направлений и формируют около 40% продаж в штуках. Стабильный интерес к механическим моделям, настраиваемой подсветке и возможностям кастомизации поддерживает спрос вне зависимости от сезонных колебаний.

Если резюмировать, то российский рынок компьютерных мышей и клавиатур растет в значительной степени за счет устойчивого спроса в среднем ценовом сегменте и расширения ассортимента игровых устройств. Где-то на стыке запросов требовательных геймеров и специалистов определенных сфер труда (например, графических дизайнеров, редакторов и т. п.) формируется запрос на предпремиальные устройства.

A4Tech/Bloody

A4Tech — производитель компьютерной периферии с Тайваня, основанный в 1987 году Робертом Ченгом. Компания специализируется на выпуске мышей, клавиатур, гарнитур и веб-камер, делая ставку на массовый сегмент. Бренд традиционно силен в категории доступной периферии для дома и офиса, а также универсальных решений начального игрового уровня.

Для более продвинутой аудитории компания развивает отдельный бренд Bloody в более высоком ценовом сегменте. Линейка ориентирована на геймеров и отличается расширенным функционалом, использованием механических или оптических переключателей, усиленной сенсорной базой в мышах и выраженным игровым дизайном. Выделение Bloody в самостоятельный бренд позволяет A4Tech четко разграничивать массовые и игровые продукты с разной ценовой и продуктовой стратегией.

A4Tech продолжает активную работу на российском рынке. Продукция A4Tech и Bloody представлена в федеральных розничных сетях и на маркетплейсах, а ассортимент регулярно обновляется.

В феврале 2026 года A4Tech анонсировала новую проводную мышь FM50S Plus из линейки Fstyler. Модель оснащена оптическим сенсором с переключаемым разрешением 1000/1200/1600/2000/3200 DPI, а при настройке через фирменное ПО показатель можно увеличить до 4000 DPI. Для частоты опроса есть четыре пресета: 125/250/500/1000 Гц. Подключение осуществляется по кабелю длиной 150 см, что обеспечивает стабильный сигнал и минимальную задержку.

Мышь получила семь кнопок: отдельные клавиши для двойного клика (F) и смены DPI (S), а также две боковые кнопки «Назад» и «Вперед» с возможностью переназначения. 4D-колесо поддерживает вертикальную и горизонтальную прокрутку, упрощая работу с таблицами и документами, а бесшумные клики повышают комфорт в офисной среде. Установленные микропереключатели рассчитаны более чем на 5 млн нажатий.

Программное обеспечение Master Editing (для Windows 10/11) позволяет настраивать DPI, частоту опроса, функции кнопок и дополнительные параметры. Встроенная память объемом 256 кбайт сохраняет пользовательские профили для работы на других ПК. Средняя стоимость в рознице — 1000 рублей.

Rapoo

Rapoo — китайский производитель компьютерной периферии, основанный в 2002 году. Бренд вышел на российский рынок в начале 2010-х через официальных дистрибьюторов и продолжает работать в РФ с гарантийной поддержкой и сервисным обслуживанием. Продукция широко представлена в рознице и на маркетплейсах.

Ассортимент Rapoo сосредоточен преимущественно в бюджетном и среднем сегментах: проводные и беспроводные мыши, клавиатуры, комплекты «мышь + клавиатура», офисные и универсальные решения. В сравнении с Logitech, которая исторически занимала верхние позиции по качеству, юзабилити и игровому функционалу, Rapoo предлагает более прагматичный подход — сбалансированное соотношение цены и возможностей. В игровом сегменте бренд менее выражен (в основном серией VPRO), однако в офисных и повседневных задачах остается конкурентоспособной альтернативой, особенно с учетом официального присутствия и поддержки на российском рынке.

У компании собственное производство, поэтому Rapoo контролирует все его этапы, от дизайна до упаковки. Rapoo стала лидером рынка в Китае и активно продает продукцию более чем в 80 странах мира.

Rapoo Blade-Series E9550L — полноразмерная беспроводная клавиатура в минималистичном низкопрофильном корпусе, ориентированная на работу в мультидевайс-сценарии. Модель поддерживает одновременное подключение до четырех устройств через Bluetooth 3.0/4.0/5.0 и 2.4 ГГц (USB-донгл) с радиусом действия до 10 метров. Переключение между ПК, ноутбуком, смартфоном или планшетом осуществляется с помощью горячих клавиш, что делает устройство удобным для гибридной рабочей среды.

Клавиатура оснащена 110 клавишами на базе ножничного (scissor-switch) механизма с коротким ходом около 1,5 мм, обеспечивающим четкое и тихое срабатывание. Реализована поддержка anti-ghosting до 10 одновременно нажатых клавиш, что позволяет предотвращать распознавание случайных нажатий. Подсветка отсутствует, что подчеркивает офисную направленность модели. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава, габариты составляют 430×120×15 мм при весе около 600 г. Конструкция тонкая, но при этом жесткая и устойчивая.

Встроенный аккумулятор Li-Ion емкостью 500 мА•ч обеспечивает до 240 часов активной работы или до 90 дней в режиме ожидания. Зарядка через USB-C занимает около двух часов. Клавиатура совместима с Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS и Android. При розничной цене около 4000 рублей модель позиционируется в среднем сегменте как универсальное решение для офиса или домашнего рабочего места. Гарантия — 1 год.

Perfeo

Perfeo — российская торговая марка потребительской электроники и аксессуаров, ориентированная на массовый сегмент. Основана в 2010 году дистрибьюторской компанией «Видеосервис». Под маркой выпускаются компьютерные мыши, клавиатуры, веб-камеры, наушники, акустика, носители данных и сопутствующая периферия. Компания успешно работает в бюджетном и среднебюджетном сегменте и рассчитана на повседневные задачи: домашнее использование, базовые офисные задачи, образовательные учреждения. Ассортимент исчисляется сотнями позиций. Товары производятся на фабриках в Юго-Восточной Азии и России. Устройства не претендуют на продвинутый функционал или премиальное исполнение, но закрывают ключевой спрос в сегменте недорогих решений. Бренд широко представлен в региональной рознице и на маркетплейсах. Perfeo конкурирует, прежде всего, по цене, выступая альтернативой более известным международным маркам в категории базовой периферии.

Defender

Defender — российский бренд компьютерной и цифровой периферии. Компания активно работает с начала 1990-х, имеет налаженную дистрибуцию и сервисную поддержку. Основные офисы и логистические центры Defender расположены в России, Эстонии и Китае. Ассортимент включает мыши, клавиатуры, гарнитуры, акустику, веб-камеры, геймпады и мобильные аксессуары. В сегменте клавиатур и мышей Defender сосредоточен преимущественно в бюджетном и среднем ценовом диапазоне, предлагая как базовые офисные решения, так и игровые модели с подсветкой и расширенным функционалом. Бренд делает ставку на массовый спрос, широкую представленность в федеральных сетях и конкурентную цену, что обеспечивает устойчивые позиции в категории доступной периферии.

Defender Cleikos GK-135 — ультратонкая механическая клавиатура на 87 клавиш, ориентированная на игровой сегмент. Модель оснащена низкопрофильными переключателями OUTEMU Brown с усилием нажатия 50 ±10 г и точкой срабатывания 1,5 ±0,4 мм при общем ходе 3 мм. Ресурс переключателей заявлен до 50 млн нажатий. Конструкция slim-типа дополнена внутренними ребрами жесткости и резиновыми ножками для устойчивости. Поддерживается функция anti-ghosting, что важно при одновременном нажатии нескольких клавиш в игровых сценариях.

Клавиатура поддерживает три режима подключения: проводной через USB-C (кабель 1,8 м), беспроводной по радиоканалу 2,4 ГГц (через USB-адаптер) и Bluetooth 5.0 без дополнительного приемника. Радиус действия — до 10 метров. Встроенный Li-Ion-аккумулятор емкостью 1900 мА•ч обеспечивает автономную работу. Зарядка осуществляется через порт Type-C.

Модель оснащена регулируемой RGB-подсветкой с 20 режимами, а также 12 дополнительными функциями через клавишу FN. Корпус и кейкапы выполнены из ABS-пластика, цвет — черный. Cleikos GK-135 совместима с Windows 7/8/10/11 и позиционируется как универсальное решение для пользователей, которым важны механические клавиши, компактный формат и гибкость подключения.

«Оклик» (Oklick)

Oklick — торговая марка компьютерной периферии, владельцем которой и официальным дистрибьютором в России является российская компания Merlion. Бренд ориентирован на массовый рынок и активно представлен в розничных сетях и онлайн-каналах. Ведет свою историю с 2005 года. В линейке присутствуют мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровые аксессуары, преимущественно в бюджетном и среднем сегментах. Oklick предлагает как базовые офисные устройства, так и игровые модели начального уровня, включая механические клавиатуры и мыши с регулируемым DPI и подсветкой. За счет поддержки крупного дистрибьютора бренд обеспечивает стабильные поставки, официальную гарантию и сервис в РФ, конкурируя по сочетанию цены и функциональности в сегменте доступной периферии.

Gembird

Gembird — бренд компьютерных аксессуаров и периферии, основанный в 1997 году в Нидерландах. Компания специализируется на массовом сегменте и предлагает широкий ассортимент продукции: мыши, клавиатуры, гарнитуры, акустику, кабели, сетевое оборудование и расходные материалы. Бренд исторически ориентирован на доступные решения для дома и офиса. Эксклюзивным дистрибутором Gembird выступает компания «Клавторг». На российском рынке Gembird присутствует много лет через дистрибьюторскую сеть и розничные каналы. В категории клавиатур и мышей бренд работает преимущественно в бюджетном сегменте, предлагая базовые проводные и беспроводные модели без выраженного акцента на премиальные материалы или продвинутые игровые характеристики. Конкурентное преимущество — цена и широкий ассортимент сопутствующих аксессуаров. Gembird занимает нишу функциональной недорогой периферии для повседневных задач, конкурируя с другими массовыми марками в сегменте базовых устройств.

«Гравитон»

«Гравитон» — российский производитель вычислительной техники, ориентированный прежде всего на корпоративный и государственный сектор. Компания известна как разработчик и сборщик серверов, рабочих станций и персональных компьютеров, включенных в реестры отечественного оборудования (Минпромторга России и т. п.). В сегменте периферии бренд представлен ограниченно и преимущественно в рамках комплексных поставок, как часть решений для корпоративных и государственных заказчиков. В отличие от других марок массовой периферии, «Гравитон» позиционируется как производитель инфраструктурных решений (серверы, рабочие станции, сетевое оборудование и т. п.), а не как игрок розничного рынка клавиатур и мышей. Компания работает на российском рынке с 2018 года и активно сотрудничает с OCS Distribution и 3Logic Group. Использует собственные производственные площадки, такие как завод в Калужской области.

Беспроводная мышь «Гравитон» MS-2 «Автор» — универсальная модель с поддержкой двух режимов подключения: 2.4G (через USB-приемник) и Bluetooth. Радиус стабильной работы достигает 10 метров. Переключение между режимами осуществляется кнопкой на нижней панели, а в Bluetooth-режиме предусмотрен как автоматический поиск устройства, так и принудительное сопряжение удержанием кнопки в течение 3 секунд. Частота опроса составляет 125 Гц при подключении по 2.4G и 89–115 Гц в Bluetooth с динамической адаптацией отклика. Модель оснащена сенсором с разрешением 1600 DPI, что делает ее подходящей для офисных задач и повседневной работы. Питание осуществляется от одной батарейки формата AA (рабочее напряжение 1,5 В). Мышь отличается энергоэффективностью: ток в активном режиме — 15 мА, в режиме ожидания — 0,05 мА, в режиме сна — 0,03 мА. После 10 минут бездействия устройство переходит в глубокий сон для экономии заряда. При снижении напряжения ниже 1 В световой индикатор начинает мигать, предупреждая о необходимости замены батареи. Габариты устройства составляют 113×67×30 мм, вес — около 60 г без батареи. Модель совместима с Windows, macOS и Android. Гарантия производителя — 1 год. Стоимость неизвестна.

Filum

Filum — бренд компьютерных аксессуаров и периферии, ориентированный на массовый рынок и представленный в России через дистрибьюторские каналы. Марка появилась в 2017 году и специализируется на базовых решениях для дома и офиса. Заводы расположены в провинции Гуанчжоу, Китай. В ассортименте Filum есть проводные и беспроводные мыши, мембранные клавиатуры, комплекты «клавиатура + мышь», а также сопутствующие аксессуары. Продукция позиционируется как практичная и функциональная, без акцента на премиальные материалы или продвинутые игровые характеристики. Основной фокус на закрытии базовых потребностей пользователя при минимальной стоимости. Бренд представлен в розничных сетях и на маркетплейсах, конкурируя в первую очередь по цене и простоте решений. Filum занимает нишу доступной периферии для повседневных задач, соперничая с другими марками бюджетного сегмента.

Веб-камеры

Согласно данным Data Bridge Market Research, объем мирового рынка веб-камер в 2024 году оценивался в $7,27 млрд, а к 2032 году, как ожидается, он достигнет $14,50 млрд при среднегодовом темпе роста 9% в прогнозируемый период. Росту рынка способствует популярность удаленной работы, онлайн-образования и виртуальных мероприятий.

Серьезный вклад в развитие сегмента вносит появление на рынке моделей веб-камер с поддержкой новых технологий на стыке нейросетей, искусственного интеллекта и больших данных. С их помощью пользователям предлагаются расширенные функциональные возможности, связанные с оптимизацией передаваемого видео. Благодаря ИИ реализуются такие функции веб-камер, как автофокус, размытие реального фона, использование виртуальных фонов, распознавание лиц, плавное отслеживание, кадрирование и ряд других.

На российском рынке веб-камер можно выделить продукцию компаний Creative (Сингапур), A4Tech, Logitech, Yealink (Китай), Razer, Defender, Nuroum (Китай), Oklick (Россия), Rapoo, Ritmix (Южная Корея), Ugreen (Китай), Hikvision (Китай). В бюджетном сегменте представлены модели ExeGate (Гонконг), SVEN (Россия/Финляндия), Genius (Тайвань), DEXP (Россия). Также на рынке можно найти дорогие конференц-модели брендов Jabra, Yealink, Creative, Silex, WyreStorm, NUROUM, Tenveo. К сожалению, свежих серьезных исследований этого сегмента рынка компьютерных аксессуаров нет, поэтому обойдемся без локальных цифр. В качестве примера рассмотрим две наиболее выделяющиеся компании.

Creative

Creative Technology Ltd. — технологическая компания, основанная в 1981 году в Сингапуре. Мировую известность бренд получил благодаря звуковым картам Sound Blaster, которые в 1990-е годы стали фактическим стандартом аудио для персональных компьютеров. Через подразделение Creative Labs компания активно работала на глобальном рынке потребительской электроники и мультимедийных решений.

Сегодня Creative выпускает широкий спектр продукции: внешние и внутренние аудиокарты, акустические системы, наушники, игровые гарнитуры, портативные колонки, а также веб-камеры и аксессуары для видеосвязи. Производственные мощности размещены в Азии, преимущественно на контрактных предприятиях в Китае и других странах региона, что соответствует типовой модели глобальных брендов электроники.

На российском рынке продукция Creative представлена через официальных дистрибьюторов и розничные каналы, с гарантийной поддержкой. Бренд сохраняет позиционирование в сегменте качественных мультимедийных устройств среднего и предпремиального уровня, особенно в категориях аудиооборудования и веб-камер.

Creative Live! Cam Sync V3 — веб-камера формата 2K QHD, оснащенная 5-мегапиксельной матрицей и поддерживающая видеосъемку в разрешении 2560×1440 при 30 кадрах/с. Модель обеспечивает широкий угол обзора 95°, что удобно для видеоконференций и стриминга. Реализован 4-кратный цифровой зум, фокусировка фиксированная. Камера совместима не только с ПК и ноутбуками, но и с консолями, включая Xbox One.

За звук отвечают два встроенных микрофона с шумоподавлением, обеспечивающие более чистую передачу речи без необходимости подключения внешней гарнитуры. Подключение осуществляется через USB Type-A (кабель 1,8 м), питание 5 В. Поддерживаются Windows 10/11, macOS, Chrome OS.

Конструкция предусматривает крепление на монитор, установку на штатив или размещение на столе. Камера оснащена механической шторкой для защиты приватности, поддерживает поворот на 360° и наклон до 30°. Габариты устройства составляют 58×82×53 мм при весе 95,7 г. Гарантия производителя — 12 месяцев. Стоимость около 4500 рублей.

Yealink

Yealink — китайская технологическая компания, основанная в 2001 году, специализирующаяся на оборудовании для унифицированных коммуникаций (UC) и видеоконференцсвязи. Бренд начинал с разработки SIP-телефонов для корпоративного сегмента и со временем стал одним из мировых лидеров в области решений для видеоконференций, IP-телефонии и гибридных рабочих пространств.

В ассортименте Yealink IP-телефоны, конференц-системы, видеобары, переговорные терминалы, персональные и групповые веб-камеры, спикерфоны, гарнитуры, а также комплексные решения для переговорных комнат и интеграции с Microsoft Teams и Zoom. Производство расположено в Китае, при этом компания ориентирована преимущественно на корпоративный и государственный сегменты.

На российском рынке Yealink присутствует официально через партнерскую и дистрибьюторскую сеть, предлагая сертифицированное оборудование с гарантийной поддержкой. Бренд занимает устойчивые позиции в сегменте профессиональных решений для видеосвязи и дистанционного взаимодействия, конкурируя в первую очередь в B2B-направлении.

Yealink UVC20 — персональная USB-видеокамера для удаленной работы, видеоконференций, дистанционного обучения и телемедицины. Модель оснащена 5-мегапиксельным сенсором (1/2.7'' CMOS) и обеспечивает передачу видео в разрешении до 1080p при 30 кадрах/с. Поддерживается ePTZ с цифровым зумом до 1.4× и автоматическая фокусировка в диапазоне 10–150 см. Угол обзора по диагонали составляет 74°, светосила объектива — F/2.0. Камера корректно работает при минимальной освещенности от 0,5 люкс (день) и 0,1 люкс (ночь), а технология SmartLight автоматически регулирует экспозицию и баланс белого для получения качественного изображения даже при сложном освещении.

Встроенный всенаправленный микрофон захватывает голос на расстоянии до 1,5 м в секторе до 180°, поддерживая частотный диапазон 100 Гц — 12 кГц. Камера поддерживает UVC 1.0 и подключается по USB 2.0 (кабель 1,8 м). Совместима с Windows 7/10 и macOS 10.10 и выше. Конструкция предусматривает установку на монитор, треногу или размещение на столе. Объектив можно оперативно поворачивать, а сдвижная шторка закрывает камеру для защиты приватности. В базовую комплектацию входит 2 года сервиса Yealink AMS. Стоимость около 11 тысяч рублей.

Выводы

Рынок компьютерных аксессуаров растет, однако его фактический прирост в денежном выражении обусловлен по большей части за счет игрового сегмента. В остальном рынок тяготеет к очень бюджетным, бюджетным и среднебюджетным решениям. Выделяется широкий ассортимент мышей в ценовом диапазоне до 500 рублей, клавиатур — до 1000 рублей и веб-камер до 2000 рублей. Однако рассматривать устройства в этих категориях, а тем более сравнивать их между собой, почти не имеет смысла. Они просто работают: мышки кликают, клавиатуры печатают, а веб-камеры передают изображение. Отдельно стоит отметить географию брендов аксессуаров: представлены почти все регионы планеты — от Азии до Европы и Америки.

На рынке наблюдается существенный провал в премиум-сегменте: эта ниша после того, как ее покинули традиционные игроки, остается, по сути, незанятой. Несмотря на то что продукция премиум-игроков продолжает присутствовать в ассортиментах магазинов, речь идет о серых поставках. Из-за этого пользователи могут сталкиваться с ограничениями работы ПО, сервисного обслуживания и гарантийной поддержки. В последние годы на рынке вновь появился запрос на технику предпремиум и премиум уровня, но китайские и российские компании пока недостаточно представлены в этой ценовой категории.