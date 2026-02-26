Жители Краснодара потратили 2 млрд рублей на видеоигры

В 2025 году жители Краснодара потратили на видеоигры 2 млрд рублей. Средний годовой расход на одного игрока достиг 5,5 тысячи рублей, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

При этом 77 % опрошенных краснодарцев оказались геймерами, а 44 % из них играют ежедневно или почти ежедневно — чаще всего ради релаксации и борьбы со скукой.

Примечательно, что Краснодар лидирует среди городов-миллионников по уровню пиратства: более 36 % игроков загружают игры с торрентов.

Предпочтения игроков различаются в зависимости от платформы. Среди тех, кто играет на компьютере, наиболее популярны шутеры — их выбрали 34 % опрошенных, следом идут головоломки с долей в 32 %, а замыкают тройку лидеров стратегии, которые отметили 29 % респондентов.

В сегменте мобильных игр распределение иное: здесь головоломки лидируют с большим отрывом, их выбрали 59 % игроков, второе место занимают шутеры с 26 %, а тройку популярных жанров замыкают гонки — их предпочитают 20 % мобильных геймеров.

Ранее сообщалось, что Кубань вошла в число регионов-лидеров по количеству скачиваний мобильных игр, созданных китайскими студиями.