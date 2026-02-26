Рынок консолей сократился в РФ

Российский рынок игровых приставок по итогам 2025 года сократился почти на 14% в денежном выражении и составил 27,3 млрд руб. При этом продажи в штуках, напротив, выросли на 3% — до 1,48 млн устройств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.видео» и «ГФК-Русь».

Увеличение количества проданных консолей не компенсировало падение средней цены, которая снизилась на 15,5% и составила около 18,5 тыс. руб. Основной причиной стала переориентация спроса на более доступные модели.

В количественном выражении среди международных брендов лидирует японская Sony. Второе место по числу проданных устройств занимает американская Valve, а третье — китайская SUP, ориентированная на массовый сегмент. В денежном выражении расстановка иная: вслед за Sony идут японская Nintendo и американская Microsoft.

Более 60% всех проданных в 2025 году приставок пришлись на устройства стоимостью до 4,5 тыс. руб. Оставшаяся часть рынка сформирована за счет моделей среднего и премиального сегментов, включая консоли дороже 48 тыс. руб. Таким образом, рост спроса обеспечили прежде всего бюджетные решения, тогда как продажи флагманских устройств продолжили снижаться.

Эксперты связывают изменение структуры спроса с ограничениями, возникшими после 2022 года. Консоли продолжают поступать на рынок по каналам параллельного импорта, однако сложности с покупкой игр и пополнением внутренних кошельков сделали владение топовыми моделями менее удобным. На этом фоне потребители все чаще выбирают компактные и недорогие портативные устройства, в том числе от китайских брендов.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет обороты компьютерных клубов в России выросли почти в 40 раз, а количество проведенных в них транзакций увеличилось в 37 раз. Такой рост связывают с изменением потребительских привычек и сложностями пользователей в доступе к играм.