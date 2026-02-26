В кластере видеоигр и анимации стартовали первые «Киберсубботы». «Вечерняя Москва» узнала, что приготовили интересного для участников события.

Теперь на территории кластера видеоигр и анимации ежемесячно будут проводиться «Киберсубботы». Это встречи для разработчиков и поклонников видеоигр всех возрастов.

Организатором выступает Агентство креативных индустрий (АКИ). В рамках первой встречи для гостей провели лекции разработчиков видеоигр, а также мастер-классы по созданию контента от ведущих экспертов игровой индуcтрии и другие активности.

— «Киберсубботы» объединяют профессионалов индустрии, студентов, любителей видеоигр и всех, кто интересуется развитием геймдева и киберспорта. Первая «Киберсуббота» стала масштабным событием: в рамках нее проходил турнир «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков». Мероприятие посетили более пяти тысяч человек, а число онлайн-зрителей достигло 100 тысяч, — рассказала руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Следующая встреча запланирована в кластере на 28 марта. Как подчеркнули организаторы, каждая «Киберсуббота» спланирована так, что интересные активности найдутся не только для начинающих разработчиков, зрителей, но и для профессиональных киберспортсменов, а также геймдизайнеров.

Среди спикеров прошлого мероприятия — преподаватели РТУ МИРЭА, НИУ ВШЭ и Института бизнеса и дизайна, а также представители студий-резидентов кластера. Темы лекций охватывали широкий спектр вопросов: от психологии и образовательного потенциала видеоигр до практических аспектов карьеры в геймдеве и использования нейросетей в производстве игр.

В 2025 году по результатам отбора резидентами кластера видеоигр и анимации стала 41 компания.

Сотрудники компаний-разработчиков отмечают, что благодаря различным видам поддержки, которые они получают со стороны города, им стало гораздо проще находить потенциальных инвесторов, совершенствовать качество своего продукта и даже выводить созданные игры на международные рынки в дружественных странах.

ФАКТЫ

В составе кластера видеоигр и анимации три корпуса общей площадью 55 тысяч квадратных метров;В кластере установлен самый большой в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров;Резиденты кластера — 33 видеоигровые и 8 анимационных студий;Креативный кластер в «Сколково» призван стать первой в мире экосистемой полного цикла разработки анимационного и видеоигрового контента.