MAIBENBEN собрала «куб» для нетривиальных задач

Внешне PC95A выглядит как строгий серебряный куб с ребром почти 20 сантиметров. Дизайнеры явно вдохновлялись идеей монолита, потому что весь корпус целиком отлит из алюминиевого сплава, чтобы не бояться царапин и не деформироваться.

© It-world

Также инженеры компании всерьез озаботились проблемой перегрева. Внутри станции имеется замкнутая система жидкостного охлаждения, которая охлаждает о самые горячие компоненты. Но самое интересное - это система вентиляции. В корпусе насверлили 843 микроскопических отверстия. Благодаря естественной тяге горячий воздух сам поднимается вверх и обеспечивает дополнительную вентиляцию. Производитель обещает, что под нагрузкой процессор не разгорячится сильнее 76 градусов, а шум не превысит уровень оживленного офиса (до 49,8 дБ).

Тяжелая артиллерия внутри

Сердцем станции стал 16-ядерный процессор AMD с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц и возможностью потреблять до 140 ватт энергии, когда это действительно нужно. За обработку видео отвечает встроенный графический процессор Radeon 8060S. По словам производителя, он не уступает дискретным видеокартам уровня RTX 4070 Mobile и умеет кодировать видео практически любых форматов.

Оперативной памяти - 128 ГБ (!) стандарта LPDDR5X. Это не просто много, это очень много. Причем щедрые 96 ГБ из этого объема можно выделить видеокарте, чтобы локально запускать самые прожорливые модели искусственного интеллекта. Для хранения всего этого добра предусмотрено место под два быстрых SSD, и это при том, что в базовой версии уже установлен терабайтный накопитель.

Для гиков и не только

Новинка отлично подходит для экспериментов с большими языковыми моделями. В лаборатории MAIBENBEN даже протестировали скорость работы Deepseek и QWEN3, но, как обычно, предупреждают, что в реальной жизни все может работать немного иначе.

Что касается подключения всей периферии, здесь полный порядок. Набор портов позволяет подключить к станции целый телецентр, а сама она способна выводить картинку сразу на четыре монитора с разрешением 8K. Спереди нашлось место для быстрого USB-C и классического мини-джека для наушников. Сзади расположились два мощных USB-C 4.0, два HDMI и DP, а также парочка гигабитных сетевых портов - один на 10 GbE, другой на 2.5 GbE. Видимо, так что в локальную сеть можно не входить, а залетать на космической скорости.