League of Legends вошла в список дисциплин Esports Nations Cup 2026

Организаторы турнира Esports Nations Cup 2026 объявили, что League of Legends станет одной из 16 дисциплин чемпионата мира среди национальных команд. Соревнование пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 21 по 29 ноября. Призовой фонд дисциплины составит $ 1,5 млн.

В турнире примут участие 32 сборные. Половина участников получит прямые приглашения на основе национального рейтинга, ещё 14 команд пройдут через региональные квалификации, а два слота разыграют по системе Wildcard.

Формат соревнования включает стадию Play-In, групповой этап и плей-офф. В составе сборной может быть не более трёх игроков из одного профессионального клуба. Отборочные матчи пройдут с 19 по 21 июня.